Общество

В Псковской области остановлен рост числа интернет-магазинов, торгующих наркотиками

В Псковской области отмечается стабилизация наркоситуации. За первое полугодие 2019 года удалось уменьшить количество интернет-магазинов, которые занимаются распространением наркотиков. В частности была прекращена деятельность двух наркопритонов в городе Пскове, три участника организованного преступного сообщества осуждены. Об этом сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Рустам Кохан на пресс-конференции 10 июля, где подвели итоги борьбы с наркодилерами в Псковской области за 1 полугодие 2019 года.

Он отметил, что УМВД обращает особенное внимание на факты бесконтактного сбыта наркотиков и интернет-магазины, занимающиеся их продажей. К ответственности привлекаются целые организованные группы: администраторы магазинов, закладчики. За первое полугодие 2019 года 29 человек привлечены к ответственности. Всего зафиксировано 607 преступлений, большая часть из них - это сбыт наркотиков группой лиц в составе организованной группы.

За полгода изъято 28,5 кг наркотиков, в большинстве синтетические, что в 4 раза превышает показатели прошлого года.

В Интернете задокументировано в Псковской области два факта пропаганды употребления наркотиков, обеспечена блокировка 27 сайтов, которые каким-либо образом связаны с рекламой наркотиков.

«Нам удается сдерживать ситуацию с наркотиками, нет взрывного роста интернет-магазинов, как в прошлом году», - заключил Рустам Кохан.