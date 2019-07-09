Общество

Работа трех нарколабораторий прекращена в Псковской области в 2019 году

В первом полугодии 2019 года в Псковской области прекращена деятельность трех нарколабораторий. Одна из них была расположена в Стругокрасненском районе и находилась в заброшенной деревне. Об этом рассказал заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Рустам Кохан на пресс-конференции 10 июля, где подвели итоги борьбы с наркодилерами в Псковской области за 1 полугодие текущего года.

Он также отметил, что регулярно выявляется культивирование и выращивание конопли в заброшенных населенных пунктах и домах. Дома вычисляются и прорабатываются оперативниками. Одна из вычисленных нарколабораторий находилась в Новоржевском районе.

Рустам Кохан рассказал, что в текущем году в суд было направлено 372 уголовных дела. В сравнении с прошлым годом раскрываемость преступлений, связанных с наркотиками, выросла на 20% и на данный момент составляет 88%. Он обратил внимание, что чаще всего речь идет о тяжких и особо тяжких составах преступления - сбыте наркотиков. С его слов, оперативникам удается отслеживать переводы денежных средств, что помогает обнаружить сбытчиков и вменять им продажу наркотиков.