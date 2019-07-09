Общество

В каждой четвертой семье школьники проводят летние каникулы дома

В 25% российских семей дети-школьники проводят все летние каникулы дома. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob выяснил, где еще будут отдыхать школьники этим летом. В открытом опросе приняли участие 1000 родителей детей школьного возраста из всех округов России.

Деревня или дача являются самым популярным местом, куда родители отправляют детей на отдых (31%). Вторую строчку разделили Черноморское побережье и летние детские лагеря, по 16% родителей отправят своих детей к морю или в лагерь. 6% родителей отметили, что их дети будут проводить летние каникулы в поездках по России или в другом городе. 5% респондентов собираются устроить отдых детям за границей, чаще всего назывались Турция, Болгария и Абхазия. В пришкольных лагерях отдыхают дети 2% россиян. Среди прочих летних мест для отдыха родители выбирали времяпрепровождение у родственников, на базах отдыха, в спортивных лагерях и санаториях. Некоторые родители отметили, что их дети будут работать этим летом.