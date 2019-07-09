Общество

Вера Емельянова вручила двум псковским семьям медали «За любовь и верность»

В администрации Псковской области в среду, 10 июля, состоялось чествование семей, проживших в браке 50 лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Юбиляров, отмечающих «золотую свадьбу», семьи Груздовых и Горбачевых, от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова поздравила его первый заместитель Вера Емельянова.

«Если сложить вместе общий стаж юбиляров, то получится, что сто лет вы провели в статусе семейных людей. Хочется поблагодарить вас за труд, терпение и за пронесенные через всю жизнь любовь и верность. Своим примером всем нам вы показали, что семья - это самое главное. Вы вырастили детей и внуков, заложили крепкие семейные традиции. Желаю Вам не останавливаться на достигнутом, а встретить вместе еще не один совместной юбилей», - сказала она.

Первый вице-губернатор вручила семьям Горбачевым и Груздовых грамоты организационного комитета по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации, а также медали и удостоверение «За любовь и верность».