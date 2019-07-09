Общество

Атлантический циклон хозяйничает на северо-западе

Североатлантический циклон, центр которого за сутки преодолел расстояние от Балтийского моря до Вологодской области, не остановился на достигнутом, и на северо-западные территории обрушилась новая порция осадков. Сильные дожди прошли 9 и в ночь на 10 июля в Архангельской, Вологодской и Ленинградской областях, количество выпавших осадков достигло 21 мм. Как сообщаетИА «Метеоновости», в Псковской области осадков было меньше, до 16 мм.

11 июля центр циклона окажется уже на севере Ненецкого округа, в районе Малоземельской тундры. В Северо-Западном районе местами пройдут кратковременные дожди, преобладающая температура воздуха в ночные часы +7..12 градусов, местами до +2, днем +13...+18 градусов.