Общество

100-летний юбилей празднует Гдовская потребкооперация

100-летний юбилей празднует Гдовская потребительская кооперация.

Современная история российской потребкооперации берет отсчет с 16 марта 1919 года, когда Совет Народных Комиссаров издал декрет «О потребительских коммунах». Такие коммуны было решено создать во всех городах и сельских районах Советской России. В то время Гдовский уезд был частью столичной петроградской губернии. Вскоре в Гдов прибыл контролер-инструктор Прокофьев. Кооперативный отдел начал свою работу 25 ноября 1919 года. Было принято постановление коллегии Петрогубпродкома, в котором говорилось: «Весь уезд будет кооперирован».

С образованием в 1927 году Гдовского района возникло районное потребительское общество, которое стало создавать свою заготовительную, перерабатывающую и торговую сеть.

Сегодня Гдовское райпо по-прежнему одно из самых крупных предприятий района, здесь трудится 150 человек. 30 стационарных магазинов и 2 автолавки обслуживают более 50 отдаленных деревень. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облпотребсоюза.

Самые высокие показатели выручки среди сельских магазинов у продавца магазина в деревне Ремда Виктории Филипенковой и у коллектива магазина самообслуживания в деревне Ямм, которым руководит Инна Русецкая. На долю сельских магазинов приходится 70 % всего товарооборота. В Гдовском районе именно райпо открыло первый магазин самообслуживания до появления крупных сетевых компаний. На данный момент в таком формате работают пять точек.

В городе лучшие результаты у продавца магазина «Мебель» Надежды Дивиной, продавцов Универмага Нины Филипповой и Галины Уваровой.

Райпо - это не только торговля. В структуру организации также входит три подразделения: предприятие общественного питания, отделы заготовок и бытового обслуживания.

Каждый месяц цех производит около 10 тонн хлебобулочных и кондитерских изделий, почти 200 наименований пирогов, булочек, тортов и пирожных. Все это вкусное великолепие создают местные кондитеры и мастера булочной линии. Более 500 килограммов продукции в месяц готовится в цехе мясных полуфабрикатов - пельмени, голубцы, котлеты, шашлыки.

Во все годы эффективность деятельности райпо зависела от работы председателей. Четвертый год Гдовским райпо руководит Василий Чумаков. Главной целью своей работы он видит развитие организации в постоянном обновлении материально-технической базы.

В субботу, 6 июля, в Международный день кооперативов, в районном Центре Досуга и Культуры коллектив, ветераны, друзья и партнеры райпо собрались, чтобы отметить вековой юбилей Гдовской потребительской кооперации.

На торжестве отметили всех работников, ведь каждый вносит свой вклад, знания, умение, старание в общее дело.

На торжестве присутствовал и выступил председатель Совета Псковского облпотребсоюза Николай Тесля. Он поздравил с праздником и 100-летним юбилеем всех присутствующих и отметил отличную работу коллектива райпо во время проведения Международных Ганзейских дней в Пскове.

Он выразил уверенность, что гдовская хлебосольная команда сумеет достойно представить Псковскую область на глобальном фестивале потребкооперации, Международном форуме потребительской кооперации в Калуге, который пройдет с 19 по 22 сентября. В самое ближайшее время в районной потребкооперации будет возрождено хлебное производство. Недавно проведен технический аудит, сейчас решается вопрос с приобретением оборудования и выбором конкретного места под размещение гдовской хлебопекарной линии.

Глава района Юрий Павлов тоже поздравил коллектив райпо, пайщиков и ветеранов с большим юбилеем: «У вас богатая история. Преодолевая все экономические трудности, Гдовская потребительская кооперация сохранилась с хорошей материально-технической базой и квалифицированными кадрами. И сегодня кооперация достойно служит интересам пайщиков и населению района, обеспечивая необходимыми товарами и услугами, вносит достойный вклад в социально-экономическое развитие Гдовского района. Искренне желаю дальнейшего развития и процветания. Пусть дорога к следующему юбилею будет для вас насыщена новыми планами и творческими идеями, финансовым благополучием, а количество благодарных вам людей непрестанно растет, а заслуженная репутация крепнет».