Общество

Инвалидам хотят упростить получение мер социальной поддержки

Людям с ограниченными возможностями будет проще получить меры соцподдержки и госуслуги — государственные и муниципальные органы власти смогут принимать соответствующие решения на основании сведений из электронного федерального реестра инвалидов, не требуя с граждан документы на бумажном носителе. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации, сообщает «Парламентская газета».

Поставщики социальных услуг смогут получать необходимые данные из Федерального реестра инвалидов. Таким образом, со вступлением закона в силу все необходимые сведения могут быть запрошены из электронной базы данных. Инвалидам не придётся приезжать в госучреждения и привозить оригиналы всех необходимых документов.

Закон, как уточняют в Минтруде, также исключает риски предоставления подложных сведений.

Ко второму чтению в документ была внесена поправка, которая позволит людям с инвалидностью в полной мере воспользоваться правом на бесплатную парковку в разных регионах страны. Сегодня люди с инвалидностью, выехавшие за пределы своего региона, не могут бесплатно припарковаться на парковке для инвалидов, если сведений об их автомобилях нет в реестре субъекта их пребывания.

Законопроект касается более 11 миллионов россиян с ограниченными возможностями.