Общество

Эксперты высказались против запрета мобильников в школах

Полностью запрещать использование мобильных телефонов в школе не следует, однако определенные правила нужно установить, считает руководитель организационно-правового управления аппарата уполномоченного по правам ребёнка в Петербурге Михаил Коломыцев.

«Мы полагаем, что вопрос нужно регулировать. В каждом учреждении правила могут быть разными, но очень важный момент, чтобы эти локальные нормативные акты обсуждались и с учащимися, и с родителями. Несмотря на то, что сегодня такого рода вопросы можно регулировать локальными нормативно-правовыми актами, на наш взгляд, необходимы общие методические рекомендации и в случае необходимости, возможно, изменения в закон об образовании», - отметил он в ходе круглого стола в информационном агентстве «Интерфакс Северо-Запад» в среду.

По его словам, мобильные телефоны стали настолько обыденной частью жизни, что прямой запрет только усугубит ситуацию.

Кандидат психологических наук, директор автономной некоммерческой организации «Архитектура будущего» Татьяна Яничева указала на проблему зависимости людей от гаджетов. По ее словам, вопрос интернет-зависимости значительно глубже, чем проблема школьной дисциплины.

«Я работаю с подростками более 30 лет и наблюдаю, как меняется их поведение. В последние годы я вижу, что они не могут без телефона. Им без него плохо, у них возрастает тревога. Это не очень хорошая история. Но если сейчас их этого лишить, мне сложно представить, что будет с ними», - сказала она.

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Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Роспотребнадзору подумать о запрете мобильных телефонов в школах.

«Наверно, вообще надо запретить (мобильные телефоны) в школах. Потому что нет условий хранения. Если будут дорогие телефоны оставлять в ящичках, а потом оттуда исчезнут?» - сказала Матвиенко.