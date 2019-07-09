Общество

ОНФ: Разрешение студентам педвузов преподавать поможет привлечь молодежь в школу

Законопроект, разрешающий студентам педвузов работать по специальности до получения диплома, обеспечит возможность раннего входа в профессию учителя и создаст правовое поле для их деятельности. Кроме того, студенты могут внести неоценимый вклад в развитие системы наставничества при работе со школьниками,заявила член Центрального штаба ОНФ, зампред комитета Госдумы по науке и образованию Любовь Духанина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОНФ.

Комитет Госдумы по образованию и науке на заседании рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект, разрешающий студентам педагогических вузов работать по специальности до получения диплома. Порядок и условия, на которых вводится допуск, устанавливают Минпросвещения, Минобрнауки и Минтруд.

Духанина отметила, что вопрос о допуске к ведению педагогической деятельности студентов старших курсов педвузов поднимался экспертами неоднократно. Сегодня из-за нехватки учителей студенты уже ведут уроки у школьников, указала Духанина. ОНФ в июне 2019 году провел опрос более 3,7 тыс. педагогов из 85 регионов России. Каждый второй сообщил о нехватке от одного до десяти предметников. Это касается как математических предметов, так и гуманитарных – английского языка и т.д. «Проблему необходимо решать на системном уровне, повышая зарплату учителей и улучшая условия труда. А для студентов, которые уже работают в школе, нужно создать правовое поле», – указала Духанина.

Кроме того, необходимо обеспечить возможность раннего входа в профессию учителя. По данным НИУ ВШЭ, в 2017 году учебу и трудовую деятельность совмещали 51% студентов вузов. В среднем студент уделяет работе 27 часов в неделю, или 70% стандартной 40-часовой рабочей недели. Более половины (54%) работающих студентов трудятся для удовлетворения своих финансовых нужд, при этом 60% учащихся устраивались не по специальности. «Когда студент захочет найти работу, будет справедливо, если мы дадим ему возможность пойти не в ресторан, а в школу или в детский центр. Речь не о том, чтобы заместить педагогов со стажем сотрудниками без высшего образования. У кого-то из ребят это станет первым рабочим местом на два-три часа в неделю, интересным опытом, а кто-то останется в образовании на долгие годы и пройдет все необходимое обучение», – пояснила Духанина.

Она добавила, что уже сейчас студенты выступают экспертами исследовательских и проектных работ учащихся, ассистируют учителям на уроках, помогают организовывать работу детских команд. «Кроме того, они могут внести неоценимый вклад в развитие системы наставничества – нацпроект «Образование» предполагает развитие различных форм сопровождения детей и подростков», – указала Духанина. Она отметила, что среди образовательных волонтеров проекта ОНФ «Равные возможности – детям» также есть студенты российских колледжей и вузов. Они крайне положительно оценивают нынешний законопроект. По их наблюдениям, дети становятся более отзывчивыми, когда видят небольшую возрастную разницу между ними и преподавателем, рассказала Духанина.

«Для многих студентов работа в школе стала бы возможностью реализовывать дополнительную программу для детей в команде профессиональных педагогов. Молодые добровольцы сегодня успешно ведут кружки самых разных направлений, проводят работу по экологическому и трудовому воспитанию, обучают робототехнике, прививают детям основы здорового образа жизни», – резюмировала Духанина.