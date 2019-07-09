Общество

Псковская область станет пилотным регионом по внедрению электронного документооборота между мировыми судьями и налоговиками

Псковская область станет одним из трех пилотных регионов, где внедрят систему электронного документооборота между мировыми судьями и налоговой службой. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, этот вопрос во время рабочей встречи в среду, 10 июля, обсудили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и исполняющая обязанности начальника регионального отделения УФНС Анна Кутузова.

«В данный момент сотрудникам региональной налоговой службы приходится тратить много времени, чтобы получить судебные приказы. Новая единая система документооборота помогла бы сэкономить не только время сотрудников, но и бюджетные средства, потому что пропала бы необходимость печатать документы на бумажном носителе», - заметила Анна Кутузова.

Для создания системы электронного документооборота между двумя ведомствами потребуется около 3 млн рублей. Губернатор поддержал инициативу, но отметил, что в перспективе в регионе планируется сделать единую систему электронного документооборота между всеми ведомствами. «Сейчас будут внедряться модульные системы, в дальнейшем нужно поставить перед специалистами задачу по их объединению», - сказал Михаил Ведерников.

Еще одним вопросом для обсуждения стала передача региональному Управлению налоговой службы дома № 2а на улице Яна Фабрициуса. Для этого есть несколько причин. Операционный зал межрайонной инспекции налоговой службы располагается на третьем этаже, что неудобно для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья. Передача здания позволит переместить на первый этаж зону обслуживания клиентов, а на освободившиеся площади распределить сотрудников Управления, которых в ближайшее время станет больше из-за централизации некоторых функций налоговой службы в Псковской области.

Михаил Ведерников взял вопрос на карандаш, заметив, что вопрос требует дополнительной проработки с руководством администрации Пскова, потому как в случае переезда необходимо найти новые помещения для двух комитетов и нескольких общественных организаций.