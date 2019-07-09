Общество

В Псковской области за неделю 126 человек пострадали от укусов клещей

За период со 2 по 9 июля в Псковской области по оперативной информации в лечебно-профилактические учреждения области обратилось с укусами клещей - 126 человек, из них 25 человек дети, сообщил Псковской Ленте Новостей главврач Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области Сергей Никифоров.

За этот же период случаи обращений с укусами клещей не зарегистрированы на территории Великолукского, Куньинского, Палкинского, Пустошкинского и Пыталовского районов.

Иммуноглобулин введен - 4 детям (Гдовский район - 1 ребенок, Невельский район - 1 ребенок; Опочецкий район - 1 ребенок; Стругокрасненский район - 1 ребенок).

Акарицидные обработки на территории Псковской области за период со 2 июля по 9 июля не проводились.

В микробиологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» за отчётную неделю на исследования поступило 95 клещей, из них:

исследованы методом ИФА на клещевой вирусный энцефалит - 7 клещей, результаты отрицательные;

исследованы методом ПЦР на клещевой вирусный энцефалит, клещевой боррелиоз, на моноцитарный эрлихиоз, на гранулоцитарный анаплазмоз 88 клещей, из них 25 - положительные на клещевой боррелиоз, 1 - положительный на моноцитарный эрлихиоз, 2 - положительных на гранулоцитарный анаплазмоз.

За анализируемый период вакциной ИПиВЭ им. Чумакова РАМН «КлещЭ-вак» против клещевого вирусного энцефалита привито трое человек.