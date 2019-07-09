В Псковской области за неделю 126 человек пострадали от укусов клещей

За период со 2 по 9 июля в Псковской области по оперативной информации в лечебно-профилактические учреждения области обратилось с укусами клещей - 126 человек, из них 25 человек дети, сообщил Псковской Ленте Новостей главврач Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области Сергей Никифоров.
За этот же период случаи обращений с укусами клещей не зарегистрированы на территории Великолукского, Куньинского, Палкинского, Пустошкинского и Пыталовского районов.
Иммуноглобулин введен - 4 детям (Гдовский район - 1 ребенок, Невельский район - 1 ребенок; Опочецкий район - 1 ребенок; Стругокрасненский район - 1 ребенок).
Акарицидные обработки на территории Псковской области за период со 2 июля по 9 июля не проводились.
В микробиологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» за отчётную неделю на исследования поступило 95 клещей, из них:
За анализируемый период вакциной ИПиВЭ им. Чумакова РАМН «КлещЭ-вак» против клещевого вирусного энцефалита привито трое человек.