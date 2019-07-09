Общество

Доходы бюджета Великих Лук выросли в июне

В ходе общегородского совещания в Великих Луках исполняющая обязанности заместителя главы администрации города Наталья Дмитриева представила доклад об исполнении бюджета за июнь 2019 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города.

«Доходы бюджета города за июнь месяц сложились в объеме 169,2 млн. рублей, что на 11,2 млн. рублей больше показателей июня 2018 года, – начала свой доклад Наталья Дмитриева, – при этом поступления собственных доходных источников составили 64,1 млн. рублей и увеличились к уровню прошлого года на 8,1 млн. рублей или 12,8%, межбюджетные трансферты из вышестоящего бюджета зачислены в объеме 104,3 млн. рублей».

Что касается расходной части, то, как сообщила Наталья Дмитриева, в июне общая сумма расходов составила 191,4 млн. рублей, большая часть данной суммы была израсходована на социальные нужды. Рассказывая о финансировании жилищно-коммунального хозяйства, начальник финансового управления отметила в числе прочих расходы на строительство централизованной уличной сети водопровода жилых застроек, замену светильников для уличного освещения и приобретение спецтехники.

«В целом за 1-е полугодие 2019 года в бюджет поступили доходы в объеме 978,4 млн. рублей. Расходы составили 975,6 млн. рублей или 35,9 % от годового плана. На финансирование отраслей социально-культурной сферы направлено 758,3 млн. рублей, на жилищно-коммунальное хозяйство – 62,1 млн. рублей», – подытожила Наталья Дмитриева.

Вопросов к докладчику не возникло.