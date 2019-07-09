Общество

ЧП и грубых нарушений общественного порядка не было допущено в Великих Луках за последний месяц

О состоянии правопорядка в городе Великие Луки в июне 2019 года на общегородском совещании в Великих Луках отчитался заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по городу Великие Луки Роман Иванов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Великих Лук.

«В июне 2019 года в городской отдел МВД России поступило 1 675 заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях, по которым возбуждено 158 уголовных дел, в том числе: 24 – экономической направленности, 19 – по линии незаконного оборота наркотиков и 1 – по незаконному обороту оружия», – доложил Роман Иванов, указав, что также были совершены одна кража транспортного средства, одно убийство, одно изнасилование, умышленный поджог, 47 краж, 5 фактов грабежа, 2 факта изготовления поддельных денежных купюр.

Как выяснилось, основным видом преступлений, как для нашего города, так и для области в целом, являются кражи. Подавляющее количество – это кражи велосипедов, не теряют своей актуальности и кражи мобильных телефонов.

Как сообщил Роман Иванов, в настоящее время все большую угрозу представляет наркотизация населения. Он рассказал, что 17 июня 2019 года в 13 часов 30 минут в дежурную часть городского ОМВД поступил рапорт от сотрудника отдела по контролю за оборотом наркотиков, в котором сообщалось, что 11 июня 2019 года в 11 часов 10 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Наблюдение», в недостроенном гараже сотрудниками ОКОН был задержан гражданин. В ходе личного досмотра у него изъяли принадлежащий ему мобильный телефон, на экране которого было открыто приложение «Телеграмм» и сообщение с указанием GPS-координат и описанием предполагаемой «закладки». Сотрудниками было проведено обследование, в результате которого обнаружили и изъяли сверток из изоленты черного цвета. Согласно справке эксперта, представленный на исследование сверток содержит в своем составе наркотическое средство, масса которого составила порядка 8 грамм. Возбуждено уголовное дело.

Всего, согласно представленной информации, за июнь 2019 года из незаконного оборота изъято 49,86 граммов наркотических средств и психотропных веществ, проведено 15 обысковых мероприятий.

Что касается дорожно-транспортных происшествий, то их в июне зарегистрировано 120, из них 12 с пострадавшими.

Также Роман Иванов рассказал, что за истекший месяц в городе прошло 12 культурно-массовых мероприятий, чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка допущено не было.

Докладчику был задан вопрос относительно мер, предпринимаемых для профилактики правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения.

Роман Иванов ответил, что на территории города фиксируется снижение на 6,5 % числа лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения – с 124 до 116. Для поддержания этой положительной тенденции сотрудниками ОМВД еженедельно проводятся рейдовые мероприятия, проверка по месту жительства лиц, склонных к совершению бытовых преступлений, которые, как правило, совершаются в состоянии алкогольного опьянения.

«В течение месяца сотрудникам полиции составлено 184 административных протокола за распитие спиртных напитков в общественных местах, 25 – за появление в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, из незаконного оборота изъято 58 литров спиртосодержащей продукции. Кроме того, на постоянной основе проводится работа по профилактике правонарушений и преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения. За июнь текущего года задержаны 34 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе 6 – повторно», – сообщил Роман Иванов, добавив, что в целом, социально-криминологическая характеристика преступности по городу носит стабильный характер, более того, в настоящее время по всем направлениям произошло значительное снижение.