Общество

Девять выпускников великолукских школ получили 100 баллов за ЕГЭ

Об итогах единого государственного экзамена в общеобразовательных учреждениях города в 2019 году на общегородском совещании в Великих Луках проинформировала начальник управления образования администрации Великих Лук Татьяна Лозницкая. Она напомнила, что в городе ЕГЭ проводился восемнадцатый год, одиннадцатый год в штатном режиме. Процедуре организации и проведения ЕГЭ уделяется большое внимание на всех уровнях и вертикалях власти.

Экзаменационная кампания 2019 года прошла штатно и организованно. Для проведения ЕГЭ были мобилизованы все силы, которые обеспечили объективность и достоверность результатов экзамена.

«В целях усиления информационной безопасности входы всех пунктов проведения экзамена были оснащены переносными металлоискателями. В 2019 году образовательными учреждениями приобретены новые ручные металлоискателями; действовал запрет на использование мобильных телефонов, который распространялся и на учителей, и на наблюдателей, и вообще на всех работников ППЭ, – подчеркнула Татьяна Лозницкая. – В 57 аудиториях были установлены 114 видеокамер, которые работали в системе онлайн. Проведение ЕГЭ транслировалось на портал СМОТРИЕГЭ. За ходом экзамена наблюдали онлайн-наблюдатели, общественные наблюдатели и федеральные инспекторы Рособрнадзора».

В итоге, как сообщила Татьяна Лозницкая, город провел государственную итоговую аттестацию без замечаний. Фактов нарушения законодательства при проведении экзаменов не зафиксировано. Случаев удаления с экзамена лиц, допустивших нарушение установленного порядка проведения аттестации, повлекшее аннулирование результатов участника ЕГЭ по соответствующему предмету, не было. Апелляции от участников экзамена по процедуре проведения ЕГЭ не поступали.

В основной период с мая по июнь в городе в едином государственном экзамене приняли участие 530 человек, включая, 482 выпускника дневных и вечерних муниципальных и государственных общеобразовательных учреждений и 48 выпускников прошлых лет.

Также Татьяна Лозницкая отметила, что самыми востребованными среди предметов по выбору на протяжении уже нескольких лет остаются: обществознание, его выбрал 201 выпускник, биология – 136 человек, физика – 111 выпускников. Самыми сложными оказались: обществознание (не справились 12,9% экзаменуемых) и биология (11,8%).

Впервые за последние 10 лет все участники преодолели минимальный порог по профильной математике, более чем в 2 раза снизился процент выпускников, не преодолевших минимальную шкалу баллов по совокупности всех сданных экзаменов. Средний тестовый балл этого года по совокупности всех предметов, сданных выпускниками, превысил уровень прошлых лет и составил – 63,7 балла, в 2018 году он составлял 62,7 балла.

«По показателю «наивысший балл» сохраняется положительная динамика по всем предметам, – заметила начальник управления образования, – в 2019 году 9 выпускников получили результат 100 баллов, число результатов 90 и более баллов получили 75 выпускников. Достигнуто рекордное количество баллов по сумме результатов трех предметов: 24 выпускника получили свыше 260 баллов, тогда как в 2018 году было всего 16 таких выпускников».

Среди лидеров по результатам ЕГЭ-2019 Татьяна Лозницкая назвала: Гимназию имени С.В. Ковалевской, школу № 7, Кадетскую школу, Лицей № 10 и среднюю общеобразовательную школу № 12.

К сожалению, не обошлось и без выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в этом году их было 6 человек, в 2018 – 10. Главной причиной, как отметила Татьяна Лозницкая, является недостаточная подготовка ребят.

Поэтому, несмотря на явные положительные тенденции, результаты итоговой аттестации 2019 года будут проанализированы педагогическими коллективами города самым тщательным образом с целью организации целенаправленной работы по решению существующих проблем. Данный вывод, сделанный начальником управления образования Великих Лук, был поддержан всеми участниками совещания.