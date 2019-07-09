Общество

Новые формы работы с молодыми профактивистами представил Псковский облсовпроф

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Ульяна Михайлова представила на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений доклад о социально-проектной деятельности Псковского облсовпрофа.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, лидер псковских профсоюзов отметила, что одной из главных задач внутрипрофсоюзной работы является вовлечение молодёжи в профсоюзное движение. Одним из форматов, позволяющих решать эту задачу, одновременно помогая молодым людям раскрыть свой потенциал, реализовать свои идеи, попробовать себя в различных видах деятельности, на сегодня является разработка и развитие различных социальных проектов. Псковский областной совет профсоюзов успешно занимается этим видом деятельности уже несколько лет, не только предлагая молодым профактивистам новые формы социальной активности, но и совершенствуя уже состоявшиеся проекты.

Так, более 10 лет в Псковской области ежегодно реализовывался проект «Школа молодого профсоюзного лидера» (ШМПЛ). Значимость данного проекта в том, что с его помощью удалось выявить и включить в активную работу в региональном профсоюзном движении молодежь именно в тот период, когда заслуженные профсоюзные руководители в силу возраста оставляли свои посты. Значительное количество «выпускников» ШМПЛ заняли руководящие посты в профсоюзных организациях от первички до облсовпрофа.

По истечении определенного времени стало очевидно, что формат ШМПЛ уже не может отвечать изменившимся условиям. Назрела необходимость не только обучать молодых профсоюзных лидеров, но и предлагать им возможность самим реализовывать свой потенциал. Поэтому в 2018 году формат ШМПЛ трансформировался в несколько направлений.

Одним из таких направлений стала программа «Профинтеллект», в ходе которой молодежный профсоюзный актив, проявивший себя на семинарах-тренингах, работает над содержательной частью ряда проектов из «календаря профсоюзных дел», а также над формированием в регионе системы действенного общественного контроля, прежде всего, в социально-трудовой сфере.

Креативная молодежная площадка «Профинтеллект», созданная Псковским облсовпрофом, начала работу в марте 2018 года. В течение нескольких месяцев учащаяся и работающая молодежь принимала участие в тренингах на командообразование, разрешение конфликтов,в обучающем семинаре по информационной работе, познакомилась с основными ресурсами областного профсоюзного объединения, с правозащитной деятельностью псковских профсоюзов.

Но большую часть своего времени молодые профактивисты посвятили генерации новых идей, которые они хотели бы реализовать при поддержке профсоюзного движения Псковской области. Первые участники проекта «Профинтеллект» создали три концепции первого регионального съезда профсоюзной молодежи, разработали несколько календарных планов мероприятий по четырем направлениям: защита прав молодежи; активизация роли молодежи в коллективных правозащитных и социально значимых акциях; развитие любительского спорта, туризма и активного отдыха; культурно-просветительская работа. Также они разработали концепцию конкурса, который был объявлен к 70-летию Псковского облсовпрофа. Участие в работе «Профинтеллекта» принимали молодые представители профсоюзных организаций из Пскова, Великих Лук, Печорского, Себежского, Опочецкого, Куньинского, Новосокольнического, Дедовичского, Порховского районов.

Всего в работе молодёжной площадки «Профинтеллект» в 2018 и за 6 месяцев 2019 года приняли участие 80 молодых профсоюзных активистов. В рамках предложенной ими концепции в Псковской области на профсоюзной туристической базе «Пушкиногорье» состоялось уже два съезда профсоюзной молодежи региона.

Первый съезд проходил с 29 июня по 1 июля 2018 года, в нем приняли участие более 100 представителей молодежи, работающей в производственной и бюджетной сферах, а также учащейся молодежи. Они разработали свои предложения по внесению изменений в региональное трехстороннее соглашение по регулированию социально-трудовых отношений на территории Псковской области и в основные направления деятельности Псковского облсовпрофа. Девять из десяти предложений были учтены при внесении изменений в региональное трехстороннее соглашение.

Кроме того, молодые профсоюзные активисты выработали предложения по реализации на территории Псковской области Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», которые были направлены губернатору Псковской области.

Второй съезд профсоюзной молодежи Псковской области состоялся совсем недавно — с 21 по 23 июня 2019 года. Он был посвящен проблемам экологии региона. Студенты, молодые специалисты, занятые в бюджетной и внебюджетной сферах, вырабатывали свои предложения для улучшения состояния окружающей среды во всех аспектах – состояния атмосферного воздуха; сохранения биоразнообразия и защиты лесных ресурсов; состояния водных ресурсов; сбора и утилизации ТКО.

В рамках работы второго съезда профсоюзной молодежи участники организовали флешмоб в поддержку работников «Нестле Россия», принуждаемых к увольнению.

На съезде участникам было предложено написать социальные проекты, в том числе на тему «Экология», которые будут профинансированы Псковским облсовпрофом.

