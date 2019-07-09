Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дом от А до Я
Гибкая линейка Yota
За вкусные покупки телевизор и велосипед
Зачем сапогам полоска?
Как помыть машину бесплатно?
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
О земле и недвижимости
Телефон прямого эфира 56-73-72
Про заграничную недвижимость депутатов
Осторожно! Двери закрываются
 
 
 
ещё Общество 09.07.2019 09:516 Звание «Почетный гражданин Пскова» девальвируется, считают политики и общественники 10.07.2019 17:050 «Картофель фри» из Белоруссии оказался рыбопродукцией, произведенной в Нидерландах 10.07.2019 17:002 Трудовой коллектив ГППО «Псковпассажиравтотранс» направил обращение Михаилу Ведерникову 10.07.2019 16:430 Доходы бюджета Великих Лук выросли в июне 10.07.2019 16:410 Скончался заместитель главного редактора газеты «Великолукская правда» Владимир Тишевский 10.07.2019 16:340 Новые формы работы с молодыми профактивистами представил Псковский облсовпроф 
 
 
 
Самое популярное 08.07.2019 12:223 Ценную историческую находку обнаружили дети в Гдовской крепости 08.07.2019 17:264 В Пскове вспоминают экипаж майора Гудина, погибший 26 лет назад 08.07.2019 08:532 К выходным Европейская часть России окажется в мешке арктического холода 08.07.2019 13:328 Дворец бракосочетаний в Пскове осмотрел после ремонта губернатор. ФОТО 08.07.2019 08:353 В Псковском районе прокатилась волна ликвидации садоводческих товариществ
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Новые формы работы с молодыми профактивистами представил Псковский облсовпроф 

10.07.2019 16:34|ПсковКомментариев: 0

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Ульяна Михайлова представила на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений  доклад о социально-проектной деятельности Псковского облсовпрофа.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, лидер псковских профсоюзов отметила, что одной из главных задач внутрипрофсоюзной работы является вовлечение молодёжи в профсоюзное движение. Одним из форматов, позволяющих решать эту задачу, одновременно помогая молодым людям раскрыть свой потенциал, реализовать свои идеи, попробовать себя в различных видах деятельности, на сегодня является разработка и развитие различных социальных проектов. Псковский областной совет профсоюзов успешно занимается этим видом деятельности уже несколько лет, не только предлагая молодым профактивистам новые формы социальной активности, но и совершенствуя уже состоявшиеся проекты.

Так, более 10 лет в Псковской области ежегодно реализовывался проект «Школа молодого профсоюзного лидера» (ШМПЛ). Значимость данного проекта  в том, что с его помощью удалось выявить и включить в активную работу в региональном профсоюзном движении молодежь именно в тот период, когда заслуженные профсоюзные руководители в силу возраста оставляли свои посты. Значительное количество  «выпускников»  ШМПЛ заняли руководящие посты в профсоюзных организациях от первички до облсовпрофа.

По истечении определенного времени стало очевидно, что формат ШМПЛ уже не может отвечать изменившимся условиям. Назрела необходимость не только обучать молодых профсоюзных лидеров, но и предлагать им возможность самим  реализовывать свой потенциал. Поэтому в 2018 году формат ШМПЛ трансформировался в несколько направлений.

Одним из таких направлений стала программа «Профинтеллект», в ходе которой молодежный профсоюзный актив, проявивший себя на семинарах-тренингах, работает над содержательной частью ряда проектов из «календаря профсоюзных дел», а также над формированием в регионе системы действенного общественного контроля, прежде всего, в социально-трудовой сфере.

Креативная молодежная площадка «Профинтеллект», созданная Псковским облсовпрофом, начала работу в марте 2018 года.  В течение нескольких месяцев учащаяся и работающая молодежь  принимала участие в тренингах на командообразование, разрешение конфликтов,в обучающем семинаре по информационной работе, познакомилась с основными ресурсами областного профсоюзного объединения, с правозащитной деятельностью псковских профсоюзов.

Но большую часть своего времени молодые профактивисты посвятили генерации новых идей, которые они хотели бы реализовать при поддержке профсоюзного движения Псковской области. Первые участники проекта «Профинтеллект»  создали  три концепции первого регионального съезда профсоюзной молодежи, разработали несколько календарных планов мероприятий по четырем направлениям: защита прав молодежи; активизация роли молодежи в коллективных правозащитных и социально значимых акциях; развитие любительского спорта, туризма и активного отдыха; культурно-просветительская работа. Также они разработали концепцию конкурса, который был объявлен к 70-летию Псковского облсовпрофа. Участие в работе «Профинтеллекта» принимали молодые представители профсоюзных организаций из Пскова, Великих Лук, Печорского, Себежского, Опочецкого, Куньинского, Новосокольнического, Дедовичского, Порховского районов.

Всего в работе молодёжной площадки «Профинтеллект» в 2018 и за 6 месяцев 2019 года приняли участие 80 молодых профсоюзных активистов. В рамках предложенной ими концепции в Псковской области на профсоюзной туристической базе «Пушкиногорье» состоялось уже два съезда профсоюзной молодежи региона.

Первый съезд проходил с  29 июня по 1 июля 2018 года, в нем приняли участие более 100 представителей молодежи, работающей в производственной и бюджетной сферах, а также учащейся  молодежи.  Они разработали свои предложения по внесению изменений в региональное трехстороннее соглашение по регулированию социально-трудовых отношений на территории Псковской области и в основные направления деятельности Псковского облсовпрофа. Девять из десяти предложений были учтены при внесении изменений в региональное трехстороннее соглашение.

Кроме того, молодые профсоюзные активисты выработали   предложения по  реализации  на территории Псковской области Указа  Президента  Российской Федерации  от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», которые были направлены губернатору Псковской области.

Второй съезд профсоюзной молодежи Псковской области состоялся совсем недавно — с 21 по 23 июня 2019 года. Он был посвящен проблемам экологии региона. Студенты, молодые специалисты, занятые в бюджетной и внебюджетной сферах, вырабатывали свои предложения для улучшения состояния окружающей среды во всех аспектах – состояния атмосферного воздуха; сохранения биоразнообразия и защиты лесных ресурсов; состояния водных ресурсов; сбора и утилизации ТКО.

В рамках работы  второго съезда профсоюзной молодежи участники организовали флешмоб в поддержку работников «Нестле Россия», принуждаемых к увольнению.

На съезде участникам было предложено написать  социальные проекты, в том числе на тему «Экология», которые будут профинансированы Псковским облсовпрофом.
 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 
 
опрос
Памятники древнего Пскова включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Испытываете ли вы гордость и радость по этому поводу?
В опросе приняло участие 448 человек
10.07.2019, 17:150 В Псковской области продолжается капремонт участков автодороги Р-23 10.07.2019, 17:110 Россия и Индия могут ввести безвизовый режим для тургрупп 10.07.2019, 17:050 «Картофель фри» из Белоруссии оказался рыбопродукцией, произведенной в Нидерландах 10.07.2019, 17:002 Трудовой коллектив ГППО «Псковпассажиравтотранс» направил обращение Михаилу Ведерникову
10.07.2019, 16:590 Ученые выяснили, что мигранты в России интегрируются более успешно, чем в странах Запада 10.07.2019, 16:490 Вопрос о выдвижении Андрея Вихмана на пост главы Усвятского района в «Яблоке» не обсуждался - Лев Шлосберг 10.07.2019, 16:470 В Пскове на пенсионерку напал грабитель 10.07.2019, 16:430 Доходы бюджета Великих Лук выросли в июне
10.07.2019, 16:410 Скончался заместитель главного редактора газеты «Великолукская правда» Владимир Тишевский 10.07.2019, 16:376 Приход к власти людей не из системы дает положительные результаты - Лев Шлосберг 10.07.2019, 16:340 Новые формы работы с молодыми профактивистами представил Псковский облсовпроф  10.07.2019, 16:300 Профицит бюджета РФ за I полугодие составил 3,1% ВВП
10.07.2019, 16:250 Девять выпускников великолукских школ получили 100 баллов за ЕГЭ 10.07.2019, 16:230 Псковские музыканты сняли новый клип в Петербургском метро. ВИДЕО 10.07.2019, 16:200 Центр спортивной подготовки приобрел спортивный инвентарь для отделения гребли на байдарках и каноэ 10.07.2019, 16:180 Для переправы крупных грузов на остров Колпина в Псковском озере планируют запустить баржу или паром
10.07.2019, 16:081 Володин призвал Госдуму внимательнее читать принимаемые ею законопроекты 10.07.2019, 16:070 ЧП и грубых нарушений общественного порядка не было допущено в Великих Луках за последний месяц 10.07.2019, 16:052 Евродепутат Яак Мадисон предложил устраивать в Эстонии салют в честь освобождения Печор в 1919 году 10.07.2019, 16:000 ВТБ запускает новые устройства онлайн-инкассации
10.07.2019, 15:580 Минобороны планирует создать информационную систему о состоянии здоровья призывников 10.07.2019, 15:510 «Семерка» и «Форд» столкнулись в Великолукском районе, пострадали семь человек 10.07.2019, 15:380 В Музее истории города Печоры завтра откроется выставка «И грянул бой, Полтавский бой!» 10.07.2019, 15:290 Минпросвещения проверит 18 иностранных агентств по усыновлению
10.07.2019, 15:190 В Псковской области за неделю 126 человек пострадали от укусов клещей 10.07.2019, 15:110 В ДТП на трассе Псков - Гдов перевернулась легковушка 10.07.2019, 15:070 Казаки храма св.Александра Невского выступили с концертной программой в Дно в рамках волонтерского проекта «Родная земля» 10.07.2019, 15:0412 «Собственной персоной» с Львом Шлосбергом. ВИДЕО
10.07.2019, 14:490 Искусственный гром защищает высоковольтные ЛЭП «Псковэнерго» от птиц. ВИДЕО 10.07.2019, 14:493 Интерактив: Опасная парковка 10.07.2019, 14:400 Псковская область станет пилотным регионом по внедрению электронного документооборота между мировыми судьями и налоговиками 10.07.2019, 14:400 ОНФ: Разрешение студентам педвузов преподавать поможет привлечь молодежь в школу
10.07.2019, 14:361 Псковская областная библиотека стала участником международного экологического проекта 10.07.2019, 14:330 Великолучанин погасил долг в 166 тыс. рублей, чтобы продать автомобиль 10.07.2019, 14:170 Эксперты высказались против запрета мобильников в школах 10.07.2019, 14:120 29-летний житель Бежаниц выбил дверь в чужой квартире и похитил стиральную и швейную машины
10.07.2019, 14:090 Инвалидам хотят упростить получение мер социальной поддержки 10.07.2019, 14:010 100-летний юбилей празднует Гдовская потребкооперация 10.07.2019, 13:580 С начала 2019 года Псковское Отделение ПФР перечислило более 9 млн рублей средств пенсионных накоплений правопреемникам 10.07.2019, 13:361 Пскович будет наказан за снятие денег с карты, забытой в банкомате
10.07.2019, 13:180 Атлантический циклон хозяйничает на северо-западе 10.07.2019, 13:120 В каждой четвертой семье школьники проводят летние каникулы дома 10.07.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Львом Шлосбергом 10.07.2019, 13:000 Вера Емельянова вручила двум псковским семьям медали «За любовь и верность»
10.07.2019, 12:590 Юлия Пересильд сменила имидж для роли в новой экранизации романа «Угрюм-река» 10.07.2019, 12:530 Мастер-классы по исполнительскому мастерству, поэзии и аккомпанементу проведут в рамках фестиваля «Изборская крепость» 10.07.2019, 12:441 Закон, вводящий новые меры ответственности муниципальных депутатов за недостоверные декларации о доходах, принят Госдумой 10.07.2019, 12:401 В Пустошке пройдет 26-й легкоатлетический пробег
10.07.2019, 12:390 Пожилая велосипедистка попала в ДТП в Новом Изборске 10.07.2019, 12:380 Повеселиться с миньонами смогут дети в ТРК «Акваполис» 14 июля 10.07.2019, 12:370 Фотофестиваль запланирован в рамках «Изборской крепости» 10.07.2019, 12:300 Сотрудники великолукского завода «ЗЭТО» участвуют в форуме «Инженеры» будущего»
10.07.2019, 12:240 В Середкинской волости прошли ХХХIII Олимпийские игры молодежи Псковского района 10.07.2019, 12:200 Широкую географию участников отмечают организаторы фестиваля «Изборская крепость» 10.07.2019, 12:100 От юридических книг из библиотеки Петра I до травника для бедных: новая «Михайловская пушкиниана» доступна в Сети 10.07.2019, 12:100 Главу Новоржевского района оштрафовали за превышение должностных полномочий
10.07.2019, 12:040 Работа трех нарколабораторий прекращена в Псковской области в 2019 году 10.07.2019, 11:540 Пьяная 26-летняя великолучанка за рулем «Пежо» задержана полицией 10.07.2019, 11:530 О подготовке псковских «яблочников» к выборам расскажет Лев Шлосберг в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 10.07.2019, 11:450 В Псковской области остановлен рост числа интернет-магазинов, торгующих наркотиками
10.07.2019, 11:350 В «Роскосмосе» вслед за беспилотным трамваем показали беспилотный трактор 10.07.2019, 11:200 Ростех намерен оснастить поезда прозрачными дисплеями вместо остекления 10.07.2019, 11:100 Великолучанки завоевали призовые места на Первенстве России по стрельбе из лука 10.07.2019, 11:070 Ввод электронных паспортов в России могут начать с 2022 года
10.07.2019, 10:302 Каналопромывочную машину собирается приобрести в лизинг псковский «Горводоканал» 10.07.2019, 10:111 В Псковском молодежном центре сыграют в «Спортивную мафию» 10.07.2019, 10:050 Жительница Бурятии получила отказ, простояв 55 лет в очереди на жилье 10.07.2019, 10:021 Попытку контрабанды сигарет пресекли псковские пограничники в МАПП «Убылинка»
10.07.2019, 09:512 Интерактив: С кого взыскать деньги за платные стоматологические услуги? 10.07.2019, 09:460 В России предлагают запретить заключать под стражу беременных и инвалидов 10.07.2019, 09:380 По требованию прокуратуры понижен уровень бортового камня на пешеходном переходе на ул. Советской в Пскове 10.07.2019, 09:322 «Единая Россия» добилась законодательного закрепления бесплатного пользования парковкой для людей с ОВЗ в любом регионе
10.07.2019, 09:151 Жителя Новосокольнического района будут судить за хранение патронов к пистолету ТТ 10.07.2019, 09:053 Фотофакт: Очередь за номерками? 10.07.2019, 08:590 ВАЗ сгорел на улице Сосновой в Пскове 10.07.2019, 08:551 Россия может восстановить авиасообщение с Грузией и вернуться к идее отмены виз
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список.Как это сделать.