Общество

21 социальный проект с участием Псковского облсовпрофа был реализован в течение последних 5 лет

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Ульяна Михайлова в рамках заседания областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений представила итоги пятилетней деятельности областного профсоюзного объединения в сфере социального проектирования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе профсоюза.

За последние пять лет работы в рамках социального проектирования совместно с региональной общественной организацией «СемьЯ» профсоюзными активистами был реализован 21 социальный проект, проведено более 500 мероприятий, в которых приняло участие около 9000 человек.

На сегодня активно действуют следующие проекты: «Клуб поколений» – образовательно-творческий проект, объединяющий профсоюзную молодежь с профактивистами более старшего поколения; «Тимуровцы двух поколений», который продвигает идею добровольчества как важного ресурса для решения социальных задач местного сообщества посредством оказания адресной помощи ветеранам и лицам пожилого возраста; «Сохраняя традиции» – целью этого проекта является укрепление института семьи путем развития культуры семейных отношений, восстановления и укрепления семейных ценностей на основе культурно-исторической и духовной традиций разных народов; «Движение жизни» –благодаря этому проекту идет формирование культуры физической активности и объединение добровольческих усилий пенсионеров и молодежи для пропаганды здорового образа жизни и бережного отношения к природе.

Один из недавних проектов — «Взгляд поколений» – объединил молодежь и людей «серебряного» возраста. В его рамках был создан фотоклуб, участники которого постигали теорию фотографии, оттачивали свое мастерство на практических занятиях, участвовали в фотокроссах.

Результатами работы стали три фотовыставки: «Глазами поколений», «Фото-охота на ямы» и «Под зонтом».

Еще один проект, заслуживающий внимания, – «Школа молодого лидера». Он реализовывался за счет средств Президентского фонда при поддержке СОП Псковский облсовпроф. Цель проекта — укрепление и развитие института семьи через выявление активной молодежи и обучение ее социальному проектированию. В работе приняло участие порядка 200 человек, каждый из которых в ходе обучения приобрел навык структурирования социального проекта. 60 участников написали проекты, 15 из которых были представлены на итоговом мероприятии. Все инициативы получили финансирование: проекты «Эмоджиклаб», «Культурный дневник школьника» и «Жизнь без ограничений» – за счет средств Президентского фонда, остальные 12 – за счет финансовой поддержки СОП Псковский облсовпроф. Это проекты: «Мой адрес не дом и не улица», «Читаем с профсоюзом», «Школа профсоюзного выживания», «Профсоюзное творчество», «История в лицах», «вСемье», «Край родной, навек любимый, «Театрализованная деятельность «Колобок», «Подари ребенку села праздник», «Дружный двор», «Знай профсоюзную историю», «Правовые грани».

На сегодняшний день из 12 социальных проектов полностью реализовано 7 – за счет финансовой поддержки Псковского облсовпрофа. Оставшиеся 5 проектов продолжают свою реализацию, это проекты: «Читаем с профсоюзом», «Школа профсоюзного выживания», «История в лицах», «в Семье», «Знай профсоюзную историю». С момента реализации 12 проектов СОП Псковский облсовпроф было задействовано в мероприятиях более 1500 человек.

Ульяна Михайлова отметила, что все проекты разработаны профсоюзным активом и направлены на укрепление профсоюзных структур, организацию социальной поддержки и защиты членов профсоюза, а также популяризацию профсоюзного движения в регионе.

«Весь спектр осуществляемых нами проектов и программ высоко оценивается членами профсоюзов», — подчеркнула председатель областного профсоюзного объединения.