Общество

Безопасность детского отдыха повысят специальные комиссии

На региональном и муниципальном уровнях могут появиться межведомственные комиссии, которые займутся координацией деятельности в сфере детского отдыха. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении, сообщает «Парламентская газета».

В частности, данные комиссии будут оказывать методическую помощь организациям и взаимодействовать с родителями.

Как напомнила автор законопроекта, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, в 2019 году услуги по организации летней оздоровительной кампании детей оказывают 45 300 организаций различных форм собственности, отдыхают в различных лагерях более пяти миллионов школьников. При этом сегодня фактически нет правовой основы для координационной работы с организациями отдыха и оздоровления детей, оказания им методической помощи, указала депутат.

В законопроекте уточняется, что к полномочиям межведомственных комиссий относятся координация работы организаций, подготовка рекомендаций для организации отдыха детей и проведение семинаров по обучению работников детских учреждений.

«Работа этих комиссий будет ориентирована и на семьи, которые пользуются этими услугами, и на бизнес, который эти услуги оказывает, — сказала Ирина Яровая. — Это даст возможность правильного обучения на местах людей, которые работают в этой сфере — с тем, чтобы избежать ошибок, чтобы обеспечить комфортное и безопасное пребывание детей в оздоровительных учреждениях. Это новые подходы, которые предполагают системную работу».

В состав данных комиссий будут входить представители органов законодательной и исполнительной власти регионов, а также представители территориальных органов исполнительной власти. К ним относятся органы, осуществляющие надзор в сфере образования, защиты прав потребителей или медицины, санитарно-эпидемиологический надзор, пожарный надзор, а также иные общественные объединения.