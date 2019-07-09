Общество

Скончался заместитель главного редактора газеты «Великолукская правда» Владимир Тишевский

Администрация города Великие Луки с прискорбием сообщает о безвременной кончине заместителя главного редактора АНО газеты «Великолукская правда» Владимира Тишевского и выражает глубочайшие соболезнования родным и близким.

«Владимир Тишевский был истинным патриотом своей Отчизны и города Великие Луки, опытным руководителем и человеком с активной гражданской позицией. Он отличался порядочностью и принципиальностью, ответственно и с большой самоотдачей подходил к работе, был отзывчивым и внимательным к людям», - отмечается в тексте соболезнования.

Окончив в 1970 году Вильнюсское радиотехническое училище войск противоздушной обороны, а затем в 1985 году Академию ПВО имени Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова, Владимир Тишевский более четверти века с честью служил в Вооруженных Силах страны. За годы службы был награжден 13 медалями от Министерства обороны СССР, в том числе медалями «За безупречную службу» трех степеней.

После увольнения в запас по выслуге лет работал в городе Великие Луки в представительстве министерства обороны Северо-Западной группы войск по расквартированию офицеров, уволенных в запас, активно занимался общественной деятельностью.

Затем, на протяжении многих лет Владимир Тишевский трудился в городских средствах массовой информации. Возглавлял коммерческий отдел редакции «Стерх-Луки», был коммерческим директором редакции газеты «Ведомости», главным редактором ГППО «Великолукская правда», начальником коммерческого отдела и заместителем директора МУП «Издательство «Великолукская правда», с 2015 года занимал руководящие должности в АНО «Редакция газеты «Великолукская правда».

Церемония прощания с Владимиром Тишевским состоится завтра, 11 июля, в 11.00 в Свято-Вознесенском кафедральном соборе Великих Лук по адресу: ул. К. Либкнехта, 5в, где пройдет гражданская панихида и отпевание.