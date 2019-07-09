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Общество

«Картофель фри» из Белоруссии оказался рыбопродукцией, произведенной в Нидерландах

10.07.2019 17:05|ПсковКомментариев: 0

При проведении ветеринарного контроля перемещаемого из Республики Беларусь товара, задекларированного как «картофель фри», должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям и Псковской таможни выявлено более 1124 коробок рыбной продукции без ветеринарных сопроводительных документов. В четырех коробках обнаружены брюшки лосося, общим весом 81 килограмм, с маркировочными этикетками, согласно которым рыбная продукция произведена предприятием Нидерландов, что является нарушением указа президента РФ от 29.07.2015 № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, информация о происхождении остальной части продукции изменена: на коробках выявлены очевидные следы замены этикеток, повреждения упаковки. Так, 80 коробок с брюшками лосося, установленными в доступной части товара имели маркировку «картофель фри», 50 коробок с хребтами лосося - маркировку предприятия ООО «Серебро морей» (Московская область), 990 коробок с брюшками лосося – маркировку предприятия ООО «Русская рыба» (Рязанская область), в отношении которого регистрирующим органом принято решение об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (недействующее юридическое лицо).

Вся продукция в количестве 22,9 тонн нетто изъята из оборота и будет уничтожена в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Материалы будут направлены в правоохранительные органы для проведения проверочных мероприятий по установлению круга лиц, причастных к незаконным действиям, выразившимся в вовлечении в оборот продукции неустановленного происхождения, применения мер, предусмотренных статьей 171.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Источник: Псковская Лента Новостей
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