Общество

Росреестр информирует об экстерриториальном принципе оказания услуг

Экстерриториальный принцип оказания услуг Росреестра, действующий уже несколько лет, дает возможность обращаться за регистрацией прав в офис приема-выдачи документов безотносительно места расположения объекта недвижимости. Находясь в городе Пскове, можно оформить недвижимость, расположенную в любой точке не только Псковской области, но и других регионов России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального Росреестра.

Количество желающих получить услуги Росреестра по экстерриториальному принципу в Пскове, увеличивается с каждым годом, подтверждая удобство их получения – сокращение временных и финансовых затрат. За истекший период 2019 года за регистрацией прав на объекты недвижимости других регионов в Псковской области обратилось свыше 350 заявителей.

Подать документы на государственную регистрацию прав и (или) государственный кадастровый учет объектов недвижимости по экстерриториальному принципу в Псковской области можно в определенных офисах кадастровой палаты, в частности в г.Пскове.

Информацию об оказании услуг Росреестра по экстерриториальному принципу можно получить на официальном сайте Росреестраhttps://rosreestr.ru/site/, через новый сервис услуг ведомства https://регистрацияпросто.рф