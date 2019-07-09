Общество

На вечеринку длиною в день приглашает 20 июля Pskov Wake Park

В честь пятилетия Pskov Wake Park подготовил обширную тематическую программу. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, 20 июля гостей праздника ждет «незабываемая вечеринка длиною в день».

В программе: локальный контест по вейкборду для любителей и профессионалов, соревнования по стритболу, пляжному волейболу, батуту, жиму штанги лежа, баланс-борду, фановые контесты в скейт-парке на BMX, MTB, скейтах, самокатах и роликах, выступления популярных диджеев и ведущих города и гвоздь программы - битва на сап-бордах.

Также для гостей будет работать кухня на выезде от лучших кафе и безалкогольный бар. Предусмотрены призы и подарки.

Начало в 10:00.

Напомним, Pskov Wake Park располагается по адресу: Псков, ул. Яна Райниса, 41.