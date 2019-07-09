Общество

Василий Осипов отметил высокий темп строительства школы в Дно

Строящееся здание общеобразовательной школы № 50 в Дно осмотрела сегодня, 10 июля, комиссия под руководством заместителя губернатора Псковской области Василия Осипова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, участие в выездном совещании также приняли советник главы региона Татьяна Пахомова, председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, представители подрядчика и родители учеников.

Осмотр здания начался с 3 этажа. Здесь рабочие проводят покрасочные работы в кабинетах и коридорах. В туалетах установлено сантехническое оборудование, начат монтаж кабинок. Учебные классы готовы к установке оборудования. Больше всего работы предстоит в спортивном зале: покраска, укладка пола, установка спортивных приспособлений.

В помещениях, расположенных на первом этаже, также предстоит покраска стен, монтаж навесных потолков. Активные работы продолжаются и в актовом зале новой школы.

Василий Осипов отметил высокий темп работы подрядной организации. «За две недели с последнего посещения объекта проделан большой объем работы», - заметил он. Довольны увиденным остались и родители учеников.

«Строительство школы находится на личном контроле губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Накануне под его руководством прошло совещание с подрядчиком. Губернатор поручил осуществить выезд на место, чтобы проверить ход работ, выяснить, когда объект будет сдан, нет ли опасений по срыву сроков», - рассказал Василий Осипов, находясь на строительной площадке. Он напомнил, что главой региона поставлена задача открыть школу 1 сентября.

«На строительной площадке трудятся 130 человек. Нет никаких сомнений, что школа откроет свои двери 1 сентября», - отметили представители подрядчика после окончания проверки объекта.

Однако работы по благоустройству пришкольной территории пока приостановлены из-за дождливой погоды. В перспективе на спортивной площадке будут футбольное поле с искусственным газоном, беговые дорожки и баскетбольная зона с прорезиненным покрытием.

Вице-губернатор Василий Осипов попросил общественного советника губернатора Татьяну Пахомову продолжать следить за строительством важного для области и района объекта. В будущем будет проработан вопрос о переводе детей с ограниченными возможностями здоровья с домашнего обучения в учебное учреждение, потому что современное здание отвечает всем необходимым стандартам.

Напомним, новое здание общеобразовательной школы № 50 возводится с августа 2018 года. Строительство идет в рамках государственной программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях».

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На реализацию проекта выделено более 378 млн рублей из федерального и областного бюджетов. За процессом строительства в режиме онлайн может наблюдать любой желающий - на официальном портале администрации Псковской области доступнавидеотрансляция со строительной площадки.