Общество

Время в пути «Ласточки» между Псковом и Петрозаводском сократится более чем на полтора часа

Поезд «Ласточка», курсирующий по маршруту Псков - Великий Новгород - Петрозаводск, с 3 августа сокращает время в пути и меняет маршрут следования. Как сообщает пресс-служба компании «Российские железные дороги» (РЖД), время в пути от Пскова до Петрозаводска сократится на 1 час 41 минуту и составит 11 часов 17 минут, а время в пути от Петрозаводска до Пскова сократится на 44 минуты, составив 11 часов 7 минут.

Добавим, что с 3 августа поезд № 819/820 будет следовать через станции Порхов, Дно и Сольцы вместо станций Луга, Плюсса и Струги Красные.

График движения поезда «Ласточка» № 819/820 Петрозаводск – Псков с 3 августа будет следующим:

Номер поезда Время и станция отправления Время и станция прибытия Остановки 820 13:07, ст. Псков 00:24 ст. Петрозаводск Порхов, Дно, Сольцы, Батецкая, Великий Новгород (16:48), Подберезье, Спасская Полисть, Чудово, Ирса, Волховстрой 2, Лодейное Поле, Свирь 819 10:44, ст. Петрозаводск 21:50 ст. Псков Свирь, Лодейное Поле, Волховстрой 2, Ирса, Чудово, Спасская Полисть, Подберезье, Великий Новгород (16:56), Батецкая, Сольцы, Дно, Порхов

Билеты на поезда «Ласточка» № 819/820 можно приобрести во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

На указанные поезда продолжит действовать тарифная акция - билеты доступны по фиксированной стоимости.

Так, например, стоимость проезда с 3 августа по 1 сентября в вагоне экономического класса на маршруте Петрозаводск – Псков составит 1143,1 руб., Петрозаводск – Великий Новгород – 767,5 руб., Великий Новгород – Псков – 493,2 руб.

Также действуют специальные предложения для различных категорий пассажиров. При оформлении билета по тарифу «Детский» (для детей до 10 лет) цена снижается на 70%, для пассажиров в возрасте до 21 года – на 60%, для пассажиров старше 60 лет – на 50%. При оформлении билетов по тарифу «туда-обратно» стоимость обратного билета снижается на 20%.

Данные предложения не распространяются на размер сервисного сбора.