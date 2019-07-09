Время в пути «Ласточки» между Псковом и Петрозаводском сократится более чем на полтора часа

Поезд «Ласточка», курсирующий по маршруту Псков - Великий Новгород - Петрозаводск, с 3 августа сокращает время в пути и меняет маршрут следования. Как сообщает пресс-служба компании «Российские железные дороги» (РЖД), время в пути от Пскова до Петрозаводска сократится на 1 час 41 минуту и составит 11 часов 17 минут, а время в пути от Петрозаводска до Пскова сократится на 44 минуты, составив 11 часов 7 минут.
Добавим, что с 3 августа поезд № 819/820 будет следовать через станции Порхов, Дно и Сольцы вместо станций Луга, Плюсса и Струги Красные.
График движения поезда «Ласточка» № 819/820 Петрозаводск – Псков с 3 августа будет следующим:
|
Номер поезда
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Время и станция отправления
|
Время и станция прибытия
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Остановки
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820
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13:07, ст. Псков
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00:24 ст. Петрозаводск
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Порхов, Дно, Сольцы, Батецкая, Великий Новгород (16:48), Подберезье, Спасская Полисть, Чудово, Ирса, Волховстрой 2, Лодейное Поле, Свирь
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819
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10:44, ст. Петрозаводск
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21:50 ст. Псков
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Свирь, Лодейное Поле, Волховстрой 2, Ирса, Чудово, Спасская Полисть, Подберезье, Великий Новгород (16:56), Батецкая, Сольцы, Дно, Порхов
Билеты на поезда «Ласточка» № 819/820 можно приобрести во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
Так, например, стоимость проезда с 3 августа по 1 сентября в вагоне экономического класса на маршруте Петрозаводск – Псков составит 1143,1 руб., Петрозаводск – Великий Новгород – 767,5 руб., Великий Новгород – Псков – 493,2 руб.
Также действуют специальные предложения для различных категорий пассажиров. При оформлении билета по тарифу «Детский» (для детей до 10 лет) цена снижается на 70%, для пассажиров в возрасте до 21 года – на 60%, для пассажиров старше 60 лет – на 50%. При оформлении билетов по тарифу «туда-обратно» стоимость обратного билета снижается на 20%.
Данные предложения не распространяются на размер сервисного сбора.