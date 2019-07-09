Общество

Доступный спутниковый интернет может появиться в России

К работе в России может приступить британский оператор OneWeb, который с помощью технологий мобильной спутниковой связи планирует обеспечить широкополосным интернетом пользователей по всему мир. Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) планирует рассмотреть этот вопрос на заседании 30 июля. Эту информацию«Известиям»подтвердили два источника, близких к комиссии.

Услуги OneWeb могут быть востребованы в России, в частности, на Крайнем Севере и в других местах, где пока не так доступен интернет.

Вопрос о выделении частот для работы OneWeb должен был решиться еще осенью прошлого года. Однако тогда против выступила ФСБ. Там считали, что проект может носить разведывательный характер, а также создаст дополнительную конкуренцию российским операторам.

По словам руководителя спутникового проекта AltegroSky Сергея Пехтерева, риск конкуренции действительно есть, однако пока не известно, сколько будут стоить абонентские терминалы OneWeb, какими окажутся тарифы и будет ли удобен сам сервис.

В настоящее время Россия занимается разработкой собственных спутниковых систем. Создание отечественных спутниковых группировок, способных конкурировать с OneWeb, запланировано в начале следующего десятилетия.