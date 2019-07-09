Общество

Предупреждение террористических проявлений в Дни Пскова обсудили на заседании городской комиссии

Дополнительные меры по предупреждению террористических проявлений и экстремизма на территории Пскова во время празднования Дней города обсуждались 10 июля на заседании муниципальной антитеррористической комиссии под председательством и. п. главы администрации Пскова Александра Коновалова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, в работе заседания также приняли участие депутаты Псковской городской Думы, руководители и специалисты структурных подразделений администрации города, представители силовых структур.

С основным докладом выступил врио заместителя начальника полиции УМВД России по городу Пскову Алексей Ильин. Затем участники заседания обсудили количество сотрудников частных охранных предприятий и дружинников, которых необходимо привлечь для помощи в охране правопорядка в Дни города, а также степень готовности сотрудников ГИБДД к работе во время проведения праздничных мероприятий.