Общество

Островская прокуратура отстояла право вдовы на пользование квартирой

Островская межрайонная прокуратура по обращению местной жительницы провела проверку соблюдения жилищного законодательства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что заявительница на протяжении 30 лет совместно с супругом проживала в муниципальном жилом помещении, занимаемом по договору социального найма.

После смерти мужа она обратилась в администрацию района с заявлением о признании ее нанимателем жилья. Однако органом местного самоуправления в удовлетворении ее ходатайства отказано.

Более того, ей указано на необходимость освобождения и сдачи занимаемой квартиры ввиду наличия в собственности другого жилья.

Вместе с тем, в соответствии с требованиями ст.82 Жилищного кодекса Российской Федерации в случае смерти нанимателя дееспособный член его семьи вправе требовать признания себя нанимателем по ранее заключенному договору социального найма вместо первоначального.

В этой связи межрайонным прокурором в адрес главы Островского района внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, с заявительницей заключен договор социального найма занимаемого ею жилого помещения.