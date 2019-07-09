Общество

Псковский кардиолог рассказала, что такое «танец сердца» и каким лекарствам можно доверять

В клубе «Будем здоровы» Псковского Красного Креста состоялась очередное занятие под руководством врача-консультанта Жанны Шлосберг. Встреча была посвящена аритмии сердца и препаратам фармацевтики, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе организации.

Объясняя природу возникновения нарушений ритмов сердца (аритмии), доктор напомнила аудитории, что сердце человека представляет собой уникальный орган, состоящий из огромного числа мышечных волокон, которые работают как единый механизм. Но иногда слаженная работа этих мышц нарушается, и возникает аритмия, которую специалисты называют «танцем сердца».

Жанна Шлосберг подробно рассказала о причинах, факторах риска развития, диагностике и лечении аритмии. Для профилактики возникновения этого сердечного недуга врач посоветовала отказаться от вредных привычек, заниматься умеренной физической активностью. Особенно полезны прогулки на свежем воздухе, пробежки, дыхательная гимнастика, плавание, катание на лыжах и другие щадящие виды спорта.

Доктор подчеркнула, что для профилактики аритмии очень важен здоровый полноценный сон и отдых, соблюдение режима дня. Также нужно обратить внимание и на психоэмоциональное состояние. Частые стрессы и вегетативные нарушения способствуют появлению сердечных патологий, поэтому необходимо избегать конфликтных ситуаций, чрезмерных умственных нагрузок, сохранять душевное равновесие и спокойствие.

Вторую часть занятия Жанна Шлосберг посвятила рассказу о лекарственных препаратах. С помощью презентации доктор рассказала, как развивалась фармацевтика, что такое галеновы препараты, какие существуют стандарты качества лекарственных средств. По словам доктора, международный стандарт GMP (в переводе «Международный стандарт качества») считается одним из основных в мире. Этот стандарт предусматривает множество показателей, которым должны соответствовать производители продукции. Для фармацевтов детально регламентированы требования к каждому этапу изготовления – от концентрации бактерий, содержащихся в одном кубометре воздуха, до маркировки продукции. По мнению специалиста, употребляя лекарства или продукты компаний, имеющих сертификат GMP, потребитель может быть спокоен за свое здоровье.

Кроме этого, доктор подробно рассказала об отличии между оригинальными препаратами и их дженериками (копиями), о важности соблюдения дозировки, времени и способа приема лекарственных средств. В конце занятия доктор попросила всех участников встречи провести ревизию в домашней аптечке и избавиться от просроченных и невостребованных лекарств.

Напомним, что встреча в клубе «Будем здоровы» прошла в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей - детей войны» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.