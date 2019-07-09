Общество

Псковским пенсионерам рассказали о вредных и полезных напитках

В рамках проекта Псковского Красного Креста «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей-детей войны» на очередном занятии в клубе «Здоровое питание» пожилые люди обсудили сразу несколько тем: «Вредные и полезные напитки. Как утолить жажду. Меню жаркого летнего дня и холодного зимнего дня. Роль пищевых волокон на организм человека», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе организации.

В своем выступлении перед участниками проекта тьютор Ольга Васильева назвала ряд вредных напитков, которые не следует часто употреблять. По словам тьютора, частое употребление газировок, пакетированных соков, слишком горячих чая и кофе приводит к постоянному легкому воспалению слизистой оболочки пищевода и может стать причиной онкологии.

Самым полезным напитком, по мнению Ольги Васильевой, является обыкновенная вода. Ее основные функции - перемещение по организму питательных веществ и вымывание токсинов из внутренних органов. Полезен также зеленый чай, какао, натуральное молоко, фруктовые соки, смузи. В жаркие летние дни хорошо утоляет жажду вода с добавлением небольшого количества сока лимона, компот, кисель, взвар.

Рассказывая про сезонное меню, специалист обратила внимание аудитории на то, что питание в летний жаркий день должно отличаться от зимнего дня. В летний период необходимо как можно больше употреблять овощей, фруктов, соков. Очень полезна для организма окрошка, а также овощное рагу. Мясных блюд должно быть меньше. В зимний период, наоборот, мясные блюда являются необходимостью, так как мясо согревает организм человека.

Велика роль и пищевых волокон на организм человека. Источниками пищевых волокон в рационе человека, прежде всего, являются овощи и фрукты, крупы, зелень, хлеб из муки грубого помола. В толстом кишечнике пищевые волокна создают условия для микробиоциноза, способствуя нормальному функционированию кишечника.

В заключение занятия Ольга Васильевна напомнила участникам проекта, что любой полезный продукт при неумеренном употреблении приносит вред.

Напомним, что встреча в клубе «Здоровое питание» прошла в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей - детей войны» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.