Общество

Рынок молочных продуктов защитят от подделок

С 15 июля в России начнется эксперимент по маркировке молочных продуктов. В ходе него правительство хочет выяснить, насколько эффективен такой механизм в борьбе с незаконным ввозом, производством и оборотом молока и творога. Постановление кабмина, регулирующее ход эксперимента, вступает в силу 11 июля, сообщает «Парламентская газета».

Маркировке подлежат 10 видов молочной продукции, классифицированных по своду Единого таможенного тарифа ЕАЭС. Среди них: молоко, сливки, сгущенка, йогурт, кефир, сыворотка, сливочное масло, мороженое, сыры и творог.

Система работает так: производитель или импортер наносит на продукт защищённый цифровой код, который ему выдает оператор эксперимента. Его могут сканировать при проверке товара, а также при его приёме на склад и продаже в магазине. С помощью кода можно отследить весь путь продукта от завода или границы России до конечного потребителя.

Организация и координация эксперимента ложится на плечи восьми ведомств: Минпромторга, Минсельхоза, Минкомсвязи, Россельзхознадзора, Роспотребнадзора, федеральной налоговой службы и таможенной службы, а также ФСБ.

Оператором информационной системы, которая будет обеспечивать маркировку, назначено ООО «Оператор-ЦРПТ». Эта же компания, отметим, курирует также маркировку других товаров: табачной продукции, лекарств, меховых изделий, обуви и прочего.

Эксперимент продлится до 29 февраля. По его итогам будет принято решение, насколько целесообразно вводить обязательную маркировку молочной продукции.