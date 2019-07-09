Общество

Для пенсионеров создан специальный раздел на портале госуслуг

Специальный раздел для пенсионеров запущен на Едином портале госуслуг. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Отделении Пенсионного фонда РФ по Псковской области, раздел называется «Жизненные ситуации». Здесь на сегодняшний день доступны два важных для пенсионеров, а также граждан, относящихся к маломобильным группам населения, раздела – «Выход на пенсию» и «Помощь пенсионерам». В этих разделах можно узнать о своих сформированных пенсионных правах, подать заявление на установление страховой пенсии по старости, а также получить информацию о льготах.

Первый раздел «Выход на пенсию» предназначен для будущих пенсионеров. Здесь они могут получить сведения о пенсионном счете и подать заявление о назначении страховой пенсии по старости. Далее территориальный орган ПФР в течение 10 дней со дня подачи всех документов вынесет решение о назначении страховой пенсии. В случае положительного решения, пенсия будет назначена со дня обращения за ее назначением, но не ранее дня возникновения права. Если возникнет необходимость представления дополнительных документов, уведомление о приёме заявления будет содержать их перечень, а также срок, в течение которого данные документы необходимо представить в территориальный орган ПФР. Вообще вся информация о ходе и результате рассмотрения заявления будет поступать в Личный кабинет.

Напомним, что заявление о назначении любого вида пенсии можно подать и через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР. Стоит отметить, что подать заявление о назначении пенсии через Интернет можно не ранее чем за месяц до даты, с которой у гражданина возникает право на страховую пенсию по старости. Также обращаем внимание, что для подачи заявления о назначении страховой пенсии по старости через портал госуслуг и заявления на установление любого вида пенсии через сайт ПФР необходим доступ к персональным данным, поэтому граждане должны быть зарегистрированы в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и иметь подтвержденную учетную запись.

Помимо вышеперечисленного раздел «Выход на пенсию» содержит ответы на вопросы, которые могут возникнуть при выходе на пенсию, и ссылки на полезные интернет-ресурсы.

Второй раздел «Помощь пенсионерам» содержит информацию о различных мерах поддержки данной категории граждан со стороны государства. Здесь можно узнать об освобождении от налога на имущество, о компенсации расходов на приобретение недвижимости, о повышении размера пенсии после достижения возраста восьмидесяти лет и других социальных мерах поддержки.

Раздел для пенсионеров на Едином портале госуслуг находится по адресу:https://gosuslugi.ru/situation.