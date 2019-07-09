Общество

В Острове перезахоронили летчиков, погибших 78 лет назад

Вчера, 10 июля, в Острове с воинскими почестями перезахоронили советских летчиков. 7 июля 1941 года экипаж не вернулся с задания. Бомбардировщик был сбит немцами. Останки машины обнаружили лишь два года назад. Когда болото подсохло, поисковики смогли поднять обломки самолета, а благодаря запросу в министерство обороны выяснили обстоятельства гибели, сообщает портал «Ostrov-city NEOфицальный».

Капитан самолета младший лейтенант Степан Васильев смог катапультироваться и выжил, но погиб в бою в 1942 году. Не смогли покинуть горящую машину стрелки Василий Говорун и Егор Кузнецов. Штурман Михаил Виноградов разбился при приземлении. На церемонию приехали родственники Егора Кузнецова из Липецка. Им вручили памятные медали «Шагнувшие в бессмертие».

«Я маленький был, бабушка говорила, что погиб в начале войны на вылете. Ну и просто знали, что погиб у нас дядя, был летчик-стрелок. Мы, конечно, рады что нашли дядю. Благодарны, как все здесь организовано хорошо, большое всем спасибо и низкий поклон», - поблагодарил племянник погибшего воина Алексей Вишняков.

Заместитель командира поискового отряда «Купол» Псковского областного ДОСААФ Сергей Афанасьев поделился подробностями поисковой операции: «Подъем происходил в тяжелых условиях, один год нам вообще нельзя было его поднять, потому что самолет находился в болоте, и там была вода, но в прошлом году осень и лето были сухие, поэтому нам удалось туда подъехать, откачать помпой воду, и с глубины 6 метров поднять останки».