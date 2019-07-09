Общество

В России могут появиться частные судебные приставы

На рабочем совещании комиссии по финансовой безопасности Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгов-промышленной палаты РФ эксперты обсудили возможность создания в России института частных судебных приставов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе комиссии.

Как было сказано на совещании, сейчас в России, в вопросе принудительного взыскания задолженности есть две больших проблемы. Во-первых, на каждого пристава приходится по 3,5 тысячи исполнительных листов. Во-вторых, очень большая текучка кадров в ФССП, отчего страдает профессиональный уровень приставов.

В результате идет рост просроченной задолженности в стране. Можно сказать, что взыскания корпоративных долгов в России нет. Исправить ситуацию должны частные судебные приставы.

Участники совещания обсудили конкретные шаги по созданию данного института. В частности, обсуждались вопросы о том, кто сможет стать частным приставом, в чем будут заключаться его права и обязанности. Кроме того, эксперты поговорил о вопросах финансирования и возможных формах существования института. Например, должны ли частные приставы работать на принципах саморегулирования, или иметь более жесткое регулирование в виде палаты частных приставов.

По мнению председателя комиссии по финансовой безопасности Ивана Рыкова, необходимо очень аккуратно подходить к решению данных вопросов, чтобы не повторилась история с коллекторами. «Например, имеет смысл принять законопроект в пилотном варианте, в качестве эксперимента», - заметил он.

«Пора определиться с моделью и перейти к конкретным шагам по созданию законопроекта о создании частных приставов. И для его разработки мы готовы сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами», - заявил Иван Рыков.