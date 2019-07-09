Общество

Фонд «Земляки» оказал помощь жителю Локнянского района в организации лечения онкозаболевания

Фонд «Земляки» оказал финансовую поддержку жителю Локнянского района. Мужчине требовались средства на лечение онкологического заболевания в Санкт-Петербурге, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе фонда.

Житель района обратился за помощью в Фонд, после чего в течение трех дней он получил деньги и смог продолжить лечение в северной столице.

Фонд «Земляки» оказывает точечную помощь жителям Псковской области, которые больше всего в этом нуждаются. Обратиться с фонд можно несколькими способами: либо через представителя в районе, все координаты указанына сайте фонда.

Также можно оставить обращение на самом сайте в разделе — «Нужна помощь» или же в социальной сети«ВКонтакте».