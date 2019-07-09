Общество

Фонд «Земляки» оказал помощь жительницам Дедовичского района

Фонд «Земляки» продолжает оказывать адресную помощь жителям Псковской области, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Так, благодаря работе фонда, была оказана необходимая помощь трем жительницам Дедовичского района Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе фонда.

Одной из жительниц района фонд выделил денежные средства на ремонт кровли дома, пострадавшего после пожара.

На ремонт квартиры фонд «Земляки» выделил средства еще одной жительнице района, ветерану Великой Отечественной войны.

Кроме того, благодаря деятельности Фонда, у многодетной семьи из Дедовичского района – восемь приемных и четверо родных детей - появится сарай для содержания сельскохозяйственных животных. На его строительство фонд выделил финансовые средства.

Напомним, что Фонд «Земляки» был создан в конце 2016 года по инициативе депутата Госдумы Александра Козловского, куда каждый месяц парламентарий перечисляет свою думскую зарплату. Представительства работают в каждом районе Псковской области, все сотрудники трудятся на общественных началах.