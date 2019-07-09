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Общество

20 тонн куриных шкурок вернут в Латвию из-за нарушений в оформлении ветеринарного сертификата

11.07.2019 12:26|ПсковКомментариев: 0

На российско-латвийском участке Государственной границы Российской Федерации в МАПП Убылинка 8 июля должностными лицами Управления Россельхознадзора запрещен ввоз 20 тонн замороженных куриных шкурок. Груз следовал в Республику Казахстан.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, в результате проведения ветеринарного-санитарного досмотра специалисты ведомства выявили невыполнение требований пункта 4.9 ветеринарного сертификата на экспортируемые из Европейского союза в Таможенный союз мясо птицы и сырые мясопродукты из птицы. Маркировочные этикетки на части товара были нанесены таким образом, что вскрытие упаковки возможно без повреждения их целостности.

Ввоз 20 тонн мясных субпродуктов на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлена декларация о возврате груза. Вся продукция возвращена на сопредельную территорию.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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