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Замглавы Пенсионного фонда России Алексей Иванов задержан по подозрению в получении взятки

По подозрению в получении взятки задержан заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов. Об этом пишет «Коммерсант», опираясь на данные трех источников, один из которых близок к соцблоку правительства, другой - к ПФР, третий - к контрагенту фонда. Данную информацию подтвердили также в правоохранительных органах.

«Следственным органам оказывается необходимое содействие. Фонд работает в штатном режиме», - заявили в пресс-службе ПФР.

Алексей Иванов стал заместителем предправления ПФР в 2017 году, на этом посту он курировал развитие IT-инфраструктуры и информатизацию фонда. В декабре прошлого года источники «Коммерсанта» рассказывали, что он скоро может лишиться своего поста в ПФР и что с конца прошлого года он лишился своих основных функций в ПФР. Многие его обязанности перешли другому заместителю предправления ПФР Николаю Козлову.