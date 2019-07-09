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Общество

Замглавы Пенсионного фонда России Алексей Иванов задержан по подозрению в получении взятки

11.07.2019 11:40|ПсковКомментариев: 0

По подозрению в получении взятки задержан заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов. Об этом пишет «Коммерсант», опираясь на данные трех источников, один из которых близок к соцблоку правительства, другой - к ПФР, третий - к контрагенту фонда. Данную информацию подтвердили также в правоохранительных органах.

«Следственным органам оказывается необходимое содействие. Фонд работает в штатном режиме», - заявили в пресс-службе ПФР.

Алексей Иванов стал заместителем предправления ПФР в 2017 году, на этом посту он курировал развитие IT-инфраструктуры и информатизацию фонда. В декабре прошлого года источники «Коммерсанта» рассказывали, что он скоро может лишиться своего поста в ПФР и что с конца прошлого года он лишился своих основных функций в ПФР. Многие его обязанности перешли другому заместителю предправления ПФР Николаю Козлову.

Теги: #пфр #пенсионный фонд #взятка
Источник: Псковская Лента Новостей
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