Общество

На перебои электроэнергии в стругокрасненской деревне пожаловались Александру Котову

С просьбой решить проблемы энергоснабжения в деревне Маяково Стругокрасненского района обратилась к председателю Псковского областного Собрания депутатов Александру Котову псковичка Татьяна Кушнирчук. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, проблемный вопрос был озвучен 11 июля в ходе приема граждан в общественной приемной «Единой России».

«На одной стороне деревни свет есть, на другой - где улица Заречная, переулок Мирный - нет. Раньше наши мальчишки сами бегали и включали автоматы, а сейчас подстанция закрыта - приходится звонить диспетчеру, иногда по пять раз в день. Спасибо, бригада всегда оперативно выезжает. Но проблеме уже лет 15, и ничего не меняется», - пожаловалась Татьяна Кушнирчук.

Женщина рассказала, что в деревне летом проживает ее мама. Отсутствие электроэнергии каждый раз вызывает у пожилого человека панику, отчего повышается уровень сахара в крови.

После очередной серии отключений Татьяна Кушнирчук и ее сестра решили разобраться в причинах перебоев. В энергоснабжающей организации обратившимся пояснили, что причиной может быть чрезмерная нагрузка на линию, возникающая с приездом дачников. «Сказали, мощности не хватает. Несколько семей в деревне уже приобрели генератор, у нас такой возможности нет, но мы надеемся, что проблему можно решить другим способом, ведь это касается не одного дома, а половины деревни», - отметила псковичка.

Председатель Собрания пообещал Татьяне Кушнирчук направить запрос в энергоснабжающую организацию. «Надо разобраться в причинах. Возможно, требуется замена оборудования на подстанции. Попробуем вместе решить вашу проблему», - ответил Александр Котов.

Также в ходе приема к спикеру обратился пскович Василий Иванов, проживающий в районе Любятово. Пенсионер обратил внимание на состояние территории трубопровода, который проложен в районе частного сектора по улице Николая Васильева, и аварийного водопроводного коллектора. «Все поросло бурьяном и кустами. 40 лет никто не занимается планировкой. Я считаю такую ситуацию пожароопасной», - поделился пенсионер.

Александр Котов пообещал переадресовать жалобу в органы местного самоуправления и ознакомить посетителя приемной с полученным ответом.