Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Гибкая линейка Yota
Как помыть машину бесплатно?
За вкусные покупки телевизор и велосипед
Дом от А до Я
Зачем сапогам полоска?
Про заграничную недвижимость депутатов
Осторожно! Двери закрываются
Телефон прямого эфира 56-73-72
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
 
 
 
ещё Общество 09.07.2019 09:516 Звание «Почетный гражданин Пскова» девальвируется, считают политики и общественники 11.07.2019 12:390 Рынок молочных продуктов защитят от подделок 11.07.2019 12:380 На перебои электроэнергии в стругокрасненской деревне пожаловались Александру Котову 11.07.2019 12:260 20 тонн куриных шкурок вернут в Латвию из-за нарушений в оформлении ветеринарного сертификата 11.07.2019 12:040 В России могут появиться частные судебные приставы 11.07.2019 11:440 Фонд «Земляки» оказал помощь жительницам Дедовичского района 
 
 
 
Самое популярное 08.07.2019 17:265 В Пскове вспоминают экипаж майора Гудина, погибший 26 лет назад 08.07.2019 12:223 Ценную историческую находку обнаружили дети в Гдовской крепости 08.07.2019 08:532 К выходным Европейская часть России окажется в мешке арктического холода 08.07.2019 13:328 Дворец бракосочетаний в Пскове осмотрел после ремонта губернатор. ФОТО 10.07.2019 21:522 Время в пути «Ласточки» между Псковом и Петрозаводском сократится более чем на полтора часа
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

На перебои электроэнергии в стругокрасненской деревне пожаловались Александру Котову

11.07.2019 12:38|ПсковКомментариев: 0

С просьбой решить проблемы энергоснабжения в деревне Маяково Стругокрасненского района обратилась к председателю Псковского областного Собрания депутатов Александру Котову псковичка Татьяна Кушнирчук. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, проблемный вопрос был озвучен 11 июля в ходе приема граждан в общественной приемной «Единой России».

«На одной стороне деревни свет есть, на другой - где улица Заречная, переулок Мирный - нет. Раньше наши мальчишки сами бегали и включали автоматы, а сейчас подстанция закрыта - приходится звонить диспетчеру, иногда по пять раз в день. Спасибо, бригада всегда оперативно выезжает. Но проблеме уже лет 15, и ничего не меняется», - пожаловалась Татьяна Кушнирчук.

Женщина рассказала, что в деревне летом проживает ее мама. Отсутствие электроэнергии каждый раз вызывает у пожилого человека панику, отчего повышается уровень сахара в крови.

После очередной серии отключений Татьяна Кушнирчук и ее сестра решили разобраться в причинах перебоев. В энергоснабжающей организации обратившимся пояснили, что причиной может быть чрезмерная нагрузка на линию, возникающая с приездом дачников. «Сказали, мощности не хватает. Несколько семей в деревне уже приобрели генератор, у нас такой возможности нет, но мы надеемся, что проблему можно решить другим способом, ведь это касается не одного дома, а половины деревни», - отметила псковичка.

Председатель Собрания пообещал Татьяне Кушнирчук направить запрос в энергоснабжающую организацию. «Надо разобраться в причинах. Возможно, требуется замена оборудования на подстанции. Попробуем вместе решить вашу проблему», - ответил Александр Котов.

Также в ходе приема к спикеру обратился пскович Василий Иванов, проживающий в районе Любятово. Пенсионер обратил внимание на состояние территории трубопровода, который проложен в районе частного сектора по улице Николая Васильева, и аварийного водопроводного коллектора. «Все поросло бурьяном и кустами. 40 лет никто не занимается планировкой. Я считаю такую ситуацию пожароопасной», - поделился пенсионер.

Александр Котов пообещал переадресовать жалобу в органы местного самоуправления и ознакомить посетителя приемной с полученным ответом.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 
 
опрос
Памятники древнего Пскова включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Испытываете ли вы гордость и радость по этому поводу?
В опросе приняло участие 520 человек
11.07.2019, 13:000 Ирина Голубева: Комиссия ИКОМОС ставит жесткие требования отбора культурных памятников для включения в Список ЮНЕСКО 11.07.2019, 12:570 ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Конструирование изделий легкой промышленности» 11.07.2019, 12:440 Новороссийский театр покажет псковичам свою трактовку «Пяти вечеров» Александра Володина 11.07.2019, 12:390 Рынок молочных продуктов защитят от подделок
11.07.2019, 12:380 На перебои электроэнергии в стругокрасненской деревне пожаловались Александру Котову 11.07.2019, 12:370 Наталья Тихомирова: В Список ЮНЕСКО вошли храмы, являющиеся истоком псковской архитектурной школы 11.07.2019, 12:310 Великолучанин примет участие в турнире по профессиональному боксу в Екатеринбурге 11.07.2019, 12:290 Владимир Аристархов: Внесение в список ЮНЕСКО позволит сохранить памятники Псковщины
11.07.2019, 12:260 20 тонн куриных шкурок вернут в Латвию из-за нарушений в оформлении ветеринарного сертификата 11.07.2019, 12:230 Вера Емельянова о включении памятников Пскова в Список ЮНЕСКО: Была проведена колоссальная работа 11.07.2019, 12:180 Стали известны фильмы, которые покажет региональная киносеть Псковской области в «Ночь кино» 11.07.2019, 12:130 Фотофакт: На Летнем саду в Пскове не работает табло с информацией для пассажиров автобусов
11.07.2019, 12:120 Марина Гаращенко встретилась с первыми выпускниками-медиками ПсковГУ 11.07.2019, 12:040 В России могут появиться частные судебные приставы 11.07.2019, 12:010 «Большая игра. Уроки геополитики»: Вышла в свет книга доцента ПсковГУ Максима Васильева 11.07.2019, 11:590 «Сообразим на троих»: Псков после Ивана Цецерского
11.07.2019, 11:560 В Псковском Доме ремесел проходит выставка резных скульптур 11.07.2019, 11:540 Экскурсоводами смогут стать только граждане РФ 11.07.2019, 11:450 В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона или ноутбука 11.07.2019, 11:440 Фонд «Земляки» оказал помощь жительницам Дедовичского района 
11.07.2019, 11:400 Замглавы Пенсионного фонда России Алексей Иванов задержан по подозрению в получении взятки 11.07.2019, 11:330 В Дедовичском районе идет ремонт автодороги «Красные Горки - Бакач» 11.07.2019, 11:193 Артем Милушкин уже был фигурантом уголовного дела о сбыте наркотиков в 2011 году - источник 11.07.2019, 11:130 МВД предложило ввести новый платеж для проживающих в России иностранцев
11.07.2019, 11:110 Эксперты ОНФ: Строительство турбоперекрестков может оказаться слишком затратным 11.07.2019, 11:080 Псковским пенсионерам рассказали о вредных и полезных напитках 11.07.2019, 11:040 Эксперты обнаружили вирус, способный читать переписку в Telegram и WhatsApp 11.07.2019, 10:570 40 человек погибли в результате пожаров в Псковской области за первое полугодие 2019 года
11.07.2019, 10:451 У депутата с заработком в 3 копейки нашли скрытые доходы 11.07.2019, 10:421 В Острове перезахоронили летчиков, погибших 78 лет назад 11.07.2019, 10:400 Средний чек россиянина за один поход в магазин увеличился до 556 рублей 11.07.2019, 10:280 Конференция «Возрожденный из руин», посвященная 75-летию создания Великолукской области, состоится в ноябре
11.07.2019, 10:210 В Госдуму внесли законопроект о снижении возраста уголовной ответственности для живодеров 11.07.2019, 10:140 Псковская область сможет побороться за Всероссийскую туристскую премию «Маршрут года» 11.07.2019, 10:050 В обсуждении проблем реализации «мусорной реформы» в Стругокрасненском и Плюсском районе принял участие Александр Котов 11.07.2019, 09:540 Для пенсионеров создан специальный раздел на портале госуслуг
11.07.2019, 09:530 Апрельскую кражу дорогого телефона раскрыли великолукские полицейские 11.07.2019, 09:480 Дима Билан презентовал «пропитанный духом 80-х» клип на песню «Про белые розы» 11.07.2019, 09:381 Псковский кардиолог рассказала, что такое «танец сердца» и каким лекарствам можно доверять 11.07.2019, 09:370 Эскалатор зажевал руку мужчине на станции метро «Василеостровская»
11.07.2019, 09:251 Островская прокуратура отстояла право вдовы на пользование квартирой 11.07.2019, 09:223 Заступившийся за больную мать невельчанин отправится в колонию на три года 11.07.2019, 09:120 Российские автозаводы обяжут ставить «умные» тормоза 11.07.2019, 09:030 Гранату нашли в псковском садоводстве «Медик-2»
11.07.2019, 09:030 «Прасковья Молочкова» приглашает псковичей на дегустацию 11.07.2019, 08:590 Грозовой разряд стал причиной пожара в городе Невеле 11.07.2019, 08:500 Предупреждение террористических проявлений в Дни Пскова обсудили на заседании городской комиссии 11.07.2019, 08:470 Очевидцев наезда мопеда на пенсионерку на мосту Невского ищут в Пскове. ФОТО
11.07.2019, 08:390 Автодилеры назвали желаемую комиссию при покупке машин с помощью карты 11.07.2019, 08:251 Доступный спутниковый интернет может появиться в России 11.07.2019, 08:170 На 10 дней будет закрыт для движения участок улицы Розы Люксембург  в Великих Луках 11.07.2019, 08:100 Россияне стали чаще жаловаться на мобильных операторов
11.07.2019, 08:000 Архиепископ Монреальский и Канадский возглавит Божественную литургию в Троицком соборе в пятницу 10.07.2019, 22:370 Выпущены носки с похабными цитатами русских поэтов 10.07.2019, 22:162 До 19 августа в Пскове отремонтируют три дворовые территории 10.07.2019, 21:522 Время в пути «Ласточки» между Псковом и Петрозаводском сократится более чем на полтора часа
10.07.2019, 21:370 Появились фотографии с места ДТП, в котором пострадали семь человек 10.07.2019, 21:330 Чернобыль намерены открыть для туристов 10.07.2019, 21:178 Главе подразделения Росстата пришлось уволиться после скандала с досрочной публикацией данных об инфляции 10.07.2019, 21:080 На вечеринку длиною в день приглашает 20 июля Pskov Wake Park
10.07.2019, 20:470 Василий Осипов отметил высокий темп строительства школы в Дно 10.07.2019, 20:260 В Петров день ансамбль Псково-Печерского монастыря даст концерт в «Михайловском» 10.07.2019, 20:040 Tele2 обновила приложение «Мой Tele2» 10.07.2019, 19:4511 Общественная палата Псковской области попросит губернатора пересмотреть время запрета на продажу алкоголя
10.07.2019, 19:290 Росреестр информирует об экстерриториальном принципе оказания услуг 10.07.2019, 19:070 В Госдуме одобрен в первом чтении закон о фитнес-центрах 10.07.2019, 18:490 Крупная партия цветов из-за рубежа не прошла фитосанитарный контроль в Псковской области 10.07.2019, 18:310 Кадастровая палата разъясняет порядок согласования границ дачных участков
10.07.2019, 18:150 Продолжаются поиски великолучанина, ушедшего из больницы в мае 10.07.2019, 18:060 Основной причиной повреждения лесных насаждений в I полугодии 2019 года в Псковской области стали неблагоприятные погодные условия 10.07.2019, 17:590 Небольшие дожди прогнозируют в четверг в Псковской области 10.07.2019, 17:540 Аквапарк «Акваполис» устраивает крупный розыгрыш в честь Дня города
10.07.2019, 17:432 21 социальный проект с участием Псковского облсовпрофа был реализован в течение последних 5 лет 10.07.2019, 17:300 Безопасность детского отдыха повысят специальные комиссии 10.07.2019, 17:200 Минтранс определит список обязательных платных услуг на автовокзалах 10.07.2019, 17:151 В Псковской области продолжается капремонт участков автодороги Р-23
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список.Как это сделать.