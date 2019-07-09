Общество

Каждый пятый обходит нудистские пляжи стороной

Сервис путешествий Туту.ру провел опрос и узнал, как пользователи относятся к нудистским пляжам. Треть респондентов относится к ним нейтрально, хотя сами их не посещают. Более 20% не имеют ничего против нудистов, если они отдыхают на огороженной территории.

Пятая часть всех опрошенных, по данным сервиса, настроена в целом положительно, причем, 13% признались, что сами нудистские пляжи не посещают. Посещают нудистские пляжи 9% респондентов: 5% - время от времени и 4% - регулярно.

Каждый пятый относится к пляжам для нудистов отрицательно и обходит их стороной.