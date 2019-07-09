Общество

НКО могут получить субсидии на реализацию социальных проектов в межнациональной сфере

В Псковской области стартовал конкурс по предоставлению субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации. Решение о его проведении принято на заседании конкурсной комиссии, которое провел заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Конкурс проводится по следующим направлениям: патриотическое воспитание населения области; благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства); деятельность, направленная на обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной национальной политики Российской Федерации; обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация этноконфессиональных отношений; деятельность, направленная на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов и национальных традиций; деятельность, направленная на культурную адаптацию и интеграцию мигрантов;

Максимальный размер субсидий составляет 200 тыс рублей. Всего на проведение конкурса в этом году будет направлено 2 млн руб.

Заявку на участие необходимо подать в Управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области в срок с 11 июля по 9 августа. Планируется, что итоги конкурса будут подведены не позднее 8 октября текущего года.

Телефон для уточнения информации: (8112) 29-93-73 - Светлана Агапова.