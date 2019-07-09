Сотни псковичей провели время в аквапарке «Акваполис» на летних каникулах

Время в пути «Ласточки» между Псковом и Петрозаводском сократится более чем на полтора часа

До 19 августа в Пскове отремонтируют три дворовые территории

Архиепископ Монреальский и Канадский возглавит Божественную литургию в Троицком соборе в пятницу

Появились фотографии с места ДТП, в котором пострадали семь человек

Чернобыль намерены открыть для туристов

Главе подразделения Росстата пришлось уволиться после скандала с досрочной публикацией данных об инфляции

На вечеринку длиною в день приглашает 20 июля Pskov Wake Park