Общество

В исправительной колонии №6 представили новую линейку сувенирной продукции

В период проведения мероприятий, посвященных 60-летию основания Кургана Дружбы, сотрудниками отдела материально технического обеспечения и сбыта продукции исправительной колонии №6 УФСИН России по Псковской области (Сосновый бор) были представлены образцы нового вида сувенирной продукции с памятным юбилейным логотипом, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

На праздничных мероприятиях учреждение представляли образцы изделий ручного труда осужденных, в числе которых были резные шкатулки, картины, подставки, брелки и даже деревянный макет оружия времен Великой Отечественной войны. Несмотря на непогоду, в виде затяжного дождя, торговля осуществлялась бойко – значительная часть продукции была реализована.

Самыми востребованными товарами оказались логотипы с гравировкой «Курган Дружбы» и небольшие брелки для ключей.

Кроме того, гости мероприятия охотно интересовались и другой продукцией учреждения, брали визитные карточки и оставляли положительные отзывы о предлагаемых ИК-6 изделиях.