Общество

Управление Росгвардии по Псковской области производит отбор граждан на военную службу по контракту

Управление Росгвардии по Псковской области производит кандидатов для прохождения военной службы по контракту, на должности: механик технических средств охраны.

Претендовать на вакансии могут граждане РФ, годные по состоянию здоровья, не имеющие судимости. Образование среднее (общее) полное, профессиональное (высшее) образование. Прошедшие военную службу по призыву. Возраст до 40 лет.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковской Росгвардии, более подробную информацию можно получить по адресу: город Псков, улица Николая Васильева, дом 77 или по телефону 8-911-366-21-41, 8112 73-43-13.