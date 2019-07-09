Общество

Псковские коммунальщики обсудили вопросы подготовки к Дням города и отопительному сезону

Рабочее совещание с руководителями управляющих организаций прошло 11 июля в Управлении городского хозяйства администрации Пскова под председательством и. о. начальника УГХ Антона Ляугминаса. В его работе также приняли участие представители муниципальных ресурсоснабжающих организаций. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, участники встречи обсудили подготовку к празднованию Дней города.

«Необходимо уделить внимание скосу травы, покрасить малые архитектурные формы - скамейки, урны, вывесить флаги. Словом, сделать все, чтобы достойно подготовить подведомственные площади к Дням города», - подчеркнул и. о. начальника УГХ.

Он также напомнил, что в соответствии с планом «Антитеррор» все чердачные и подвальные помещения многоквартирных домов, особенно примыкающие к местам проведения праздничных мероприятий, должны быть закрыты, чтобы исключить доступ туда посторонних граждан.

Еще одним вопросом повестки дня стала подготовка к новому отопительному сезону. На сегодня в Пскове насчитывается 1 тыс. 287 многоквартирных домов, из них уже полностью готовы к приему тепла 497 домов, что составляет 38,6%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель практически не изменился. Работа идет в штатном режиме.