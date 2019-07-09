Общество

«Репортеры без границ» осудили включение Светланы Прокопьевой в список «террористов»

Международная организация «Репортеры без границ» (РБГ) в связи с включением без суда имени псковички Светланы Прокопьевой в официальный российский список «террористов и экстремистов» выражает обеспокоенность ростом использования антитеррористического законодательства против критически настроенных российских журналистов.

Как сообщается на сайте организации, 4 июля псковская журналистка обнаружила, что ее счета заблокированы.

«Само по себе обвинение Светланы Прокопьевой уже абсурдно, но вносить ее без суда в список террористов, это вдвойне несправедливо, - осуждает произошедшее руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии «Репортеров без границ» Йоханн Бир. - Мы призываем власти к тому, чтобы немедленно полностью закрыть ее дело и вычеркнуть имя журналистки из черного списка. Поле применения антитеррористического закона должно быть ограничено и не затрагивать свободу слова и не выливаться в подобные уголовные преследования за высказывание мнения».

Напомним, уголовное дело в отношении Светланы Прокопьевой было возбуждено после ее выступления в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Речь шла о теракте в здании ФСБ в Архангельске.