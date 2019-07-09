Общество

Сотрудникам полиции могут повысить предельный возраст службы

Предельный возраст пребывания на службе в органах внутренних дел предложили увеличить для сотрудников среднего, старшего и высшего начальствующего состава. Соответствующий законопроект Госдума приняла во первом чтении, сообщает «Парламентская газета».

Автором документа выступило правительство России. Законопроектом предусматривается, что испытание при приёме на службу в органы внутренних дел может не устанавливаться в отношении лиц, замещавших должности федеральной государственной гражданской службы и должности работников в системе МВД России.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александра Хинштейна, документ направлен на исключение случаев, когда поступающие на службу лица за период работы уже приобрели необходимые для исполнения определенных обязанностей первоначальные знания и навыки, но вынуждены проходить испытание повторно.

«По решению руководителя такие лица смогут приступить к выполнению всех обязанностей сотрудника сразу после приема на службу в органы внутренних дел с получением отсутствующих у них отдельных умений и навыков в ходе профессиональной подготовки непосредственно в подразделении, в которое они назначаются», — сказал он.

Кроме того, инициативой предлагается установить, что освобождение от исполнения служебных обязанностей в связи с уходом за больным ребёнком сотрудникам, являющимися отцами, предоставляется в случаях отсутствия объективной возможности ухода за ребёнком матерью.

Также предусматривается установление права сотрудников на дополнительные выходные дни для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими 18 лет.

Наряду с этим законопроектом предлагается увеличить предельный возраст пребывания сотрудников на службе по категориям среднего, старшего и высшего начальствующего состава на пять лет.

Помимо этого предусматривается возможность в течение пяти лет после достижения предельного возраста заключения с сотрудниками, имеющими положительную последнюю аттестацию и соответствующими требованиям к состоянию здоровья, новых контрактов не только на один год, но и на более длительный срок в пределах пяти лет.

Также определяется предельный срок, позднее которого сотрудник не может быть уволен со службы в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника.