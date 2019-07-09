Общество

КПРФ предложила повысить налоговые вычеты на детей

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий повысить стандартные налоговые вычеты, предоставляемые семьям с несовершеннолетними детьми, сообщает «Парламентская газета».

Авторы инициативы — депутаты от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым. Поправки предлагаются в Налоговый кодекс.

Стандартный вычет для родителя, супруга родителя, усыновителя, на обеспечении которых находится ребёнок, предлагается увеличить с 1400 рублей до 2500 рублей на первого ребёнка; с 1400 рублей до 2500 рублей — на второго; с 3000 рублей до 4500 — на третьего и каждого последующего ребёнка; с 12 000 рублей до 12 500 — на каждого ребёнка, если несовершеннолетний является инвалидом, или учащегося очной формы обучения, студента, аспиранта, ординатора, интерна в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы.

Предлагается также повысить налоговый вычет на опекуна, попечителя, приёмного родителя, супруга приёмного родителя, на обеспечении которых находится ребёнок:

с 1400 рублей до 2500 рублей — на первого ребёнка; с 1400 рублей до 2500 рублей — на второго ребёнка; с 3000 рублей до 4500 — на третьего и каждого последующего ребёнка; а также с 6000 рублей до 8000 рублей — на каждого ребёнка, если несовершеннолетний является инвалидом, или учащегося очной формы обучения в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы.

Кроме того, законопроект увеличивает предельный уровень доходов имеющих детей граждан, при превышении которого вычет не применяется, с 350 тысяч до 400 тысяч рублей.

Принятие инициативы будет содействовать реализации национального проекта по снижению бедности в стране, принятого во исполнение указа Президента России, в том числе снижению уровня бедности семей с несовершеннолетними детьми, детьми-инвалидами, говорится в пояснении.

КПРФ вносит данный проект повторно. Ранее его направили на доработку из-за отсутствия отзыва кабмина.

В отзыве правительства говорится, что реализация предлагаемых мер может привести к возникновению выпадающих доходов региональных и местных бюджетов и необходимости их компенсации из федерального бюджета. Источники компенсации при этом не определены. Кабмин данную инициативу не поддерживает.