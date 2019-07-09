Общество

В образовательных учреждениях Псковского района идет подготовка к новому учебному году

В летний период в образовательных учреждениях Псковского района традиционно идет подготовка к новому учебному году.



В 2019 году на подготовку школ и детских садов из районного бюджета выделено 6,5 млн рублей. Об этом сообщается на официальной странице администрации Псковского района в Инстаграм. В образовательных учреждениях проходят ремонтные работы по отделке помещений, замене устаревших окон, напольного покрытия, благоустройству дворовых территорий, установке ограждений.



«Администрация Псковского района систематически контролирует ремонтные работы, все они проходят согласно графику, и уже в августе все будет готово к началу нового учебного года», - сообщается на официальной странице районной администрации в Инстаграм.