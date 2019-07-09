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Общество

«Сообразим на троих»: Псков после Ивана Цецерского. ВИДЕО

11.07.2019 15:50|ПсковКомментариев: 0

Сегодня в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) прошел очередной выпуск программы «Сообразим на троих». Выпуск традиционно провели главный редактор радиостанции Максим Костиков, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко и публицист, кандидат исторических наук Константин Калиниченко. Ключевые темы нового выпуска: Как развиваются события в Пскове после отставки Ивана Цецерского? Кто борется за кресло главы города? Какие возможны расклады в будущем тандеме сити-менеджер Александр Братчиков - глава города?

Источник: Псковская Лента Новостей
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