Опубликована программа празднования 75-летия освобождения поселка Идрица Себежского района в Великой Отечественной войне 12 июля.
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Время
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Мероприятие
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10.00
Транспортная развязка на 574 км. автодороги М9 «Балтия»
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Открытие закладного камня на месте будущего памятного знака «Зарождение Знамени Победы», посвященного 75-летию освобождения поселка Идрица.
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11.00
поселок Идрица
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Встреча почетных гостей праздника, руководителей делегаций, участников молодежного форума Псковской области, отрядов Юнармии в администрации поселка.
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12.00
Площадь Знамени Победы
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«Наш Победный день»
Торжественная церемония Открытия празднования 75-летия освобождения поселка Идрица.
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12.30
Сквер у Стелы освободителям Идрицы
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Торжественное открытие 18- метрового Флагштока «Знамя Победы» в рамках реализации культурно-патриотического проекта «Знамя Победы 2015-2020» и комплексной Программы «Держава ХХI век».
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12.45
Площадь Знамени Победы
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Парад в честь 75-летия освобождения поселка Идрица с участием военнослужащих Псковского гарнизона, Псковского пограничного управления, УФСИН РФ по Псковской области.
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13.00
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«Они сражались за Идрицу»
Церемониал отдания почестей павшим за освобождение Идрицы командой линейных Идрицкой средней общеобразовательной школы на воинском братском захоронении у памятника Солдату-Освободителю. Возложение венков и цветов.
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13.15
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«Возвращенный подвиг»
Шествие гостей и жителей поселка по улице Ленина до памятника Герою Советского Союза Евгению Михайлову на привокзальной площади поселка. Митинг. Показательные выступления.
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14.00
Идрицкий Дом культуры
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«Имя Идрицкой дивизии на Знамени Победы»
Презентация книги Спиридонова В.Л. «Имя Идрицкой дивизии на Знамени Победы» и одноименного документального фильма телевизионной студии «ТВ ПсковГУ» Псковского государственного университета и документального фильма
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15.00
Музей Знамени Победы Идрицкой средней школы
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Передача флагов регионов, городов России, социально-ответственных компаний, которые были развернуты в рамках культурно-патриотической программы «Знамя Победы» в дар музею Знамени Победы Идрицкой средней школы.
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15.00
Площадь Знамени Победы
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«Спасибо за память, потомки!»
Праздничный концерт творческих коллективов города Пскова.
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17.00
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«Мир похож на цветной луг»
Концертная программа детских самодеятельных коллективов Идрицкого Дома культуры
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20.00
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«Песня наполнит наш мир»
Праздничный концерт самодеятельных исполнителей поселка Идрица.
Лазерное шоу.