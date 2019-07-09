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Общество

В ОМВД России по городу Великие Луки подведены итоги работы в первом полугодии

11.07.2019 17:34|ПсковКомментариев: 0

Результаты оперативно-служебной деятельности отдела рассмотрены на совещании с участием начальника УМВД России по Псковской области генерал-майора полиции Алексея Овсянникова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в работе оперативного совещания приняли участие глава города Великие Луки Николай Козловский, заместитель главы администрации города Великие Луки Всеволод Куплайс, руководители правоохранительных органов, а также председатель Общественного совета при ОМВД России по городу Великие Луки Валерий Муравьев.

Со вступительным словом к собравшимся обратился начальник регионального УМВД Алексей Овсянников. Анализу основных итогов работы великолукской полиции в первом полугодии 2019 года посвятил свое выступление начальник ОМВД России по городу Великие Луки полковник полиции Дмитрий Кислицин. Он отметил, что за прошедший период на территории города не допущено нарушений общественного порядка при проведении культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий.

Сократилось количество тяжких преступлений и умышленных поджогов. Не допущен рост убийств и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Основную часть противоправных деяний составили кражи, разбои и грабежи. Снизилось число экономических и должностных преступлений. Между тем, возросло количество ДТП, совершенных по вине водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. На постоянной основе проводится работа по выявлению и пресечению административных правонарушений, в том числе в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.

На совещании группа сотрудников была поощрена. Начальник управления Алексей Овсянников вручил Почетную грамоту МВД России начальнику ОГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки майору полиции Андрею Калинину. Новые погоны по традиции получили сотрудники, которым присвоены очередные специальные звания.

Источник: Псковская Лента Новостей
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